Эммануэль Макрон отложил выдвижение своей кандидатуры на пост президента Франции

Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон отложил официальное выдвижение своей кандидатуры на главный пост Французской республики. По заявлению ближайшего окружения главы государства, такое решение принято в связи с кризисом на Украине.

Ожидалось, что о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Эммануэль Макрон объявит перед началом Международной сельскохозяйственной выставки, которая стартует в Париже 26 февраля.

Однако, по словам одного из советников главы государства, планы изменились в связи с обострением ситуации на Востоке Украины.

– Эммануэль Макрон не объявит себя кандидатом в президенты до 28 февраля, – приводит слова источника Franceinfo.

В публикации также говорится, что на данный момент приоритетом для Макрона является достижение договоренностей оп прекращении огня на Украине.

28 февраля начнется последняя неделя, в течение которой кандидаты на пост президента Франции могут подать заявки на участие в выборах. В то же время эксперты утверждают, что до тех пор, пока действующий президент страны не сделает официального заявления, председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус не объявит список кандидатов.

Очередные президентские выборы во Франции запланированы на 10 апреля. Предполагается, что помимо Эммануэля Макрона, имеющего право на второй срок, в президентской гонке примет участие еще 11 кандидатов. Среди них: глава ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен, председатель регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс и лидер «Реконкисты» Эрик Земмур.