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Происшествия21 февраля 2022 8:27

Двух школьников госпитализировали после отравления наркотиками в Москве

Дети потеряли сознание и могли насмерть замерзнуть на лавочке, но их заметил бдительный сосед
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Полиция проводит проверку по факту отравления несовершеннолетних наркотическими средствами.

Полиция проводит проверку по факту отравления несовершеннолетних наркотическими средствами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на субботу, 19 февраля, в полицию поступило сообщение от жителя дома по улице Беловежская в Москве. Около 5 утра мужчина выглянул в окно и заметил на лавочке двух людей, долгое время сидящих неподвижно. Температура на улице была минусовая и бдительный сосед решил сообщить в оперативные службы об опасной ситуации. На место был направлен наряд полиции, который обнаружил на скамейке у подъезда двоих детей, мальчика и девочку, в бессознательном состоянии. Подростков срочно госпитализировали в больницу.

«В больницу были госпитализированы 16-летняя школьница Ира П.* и 14-летний Саша В.* Подростки находились без сознания. Врачи диагностировали у школьников отравление синтетическими наркотиками. В медучреждение были вызваны родители пострадавших детей. К счастью, школьников вовремя заметили соседи и дети не получили серьезных обморожений», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

В настоящий момент жизни детей ничего не угрожает, врачи оказывают подросткам всю необходимую помощь. Полиция проводит проверку по факту отравления несовершеннолетних наркотическими средствами. Оперативникам предстоит выяснить, кто продал детям наркотики и как школьники оказались среди ночи одни на улице. О произошедшем было доложено в Следственное управление Следственного комитета по Москве.

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