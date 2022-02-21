Дело Эпштейна обрастает смертями: в тюрьме найден повешенным один из организаторов секс-вечеринок мировой элиты

Брюнель (справа) был замешан в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна (в центре), которого называли создателем сети поставок женщин и детей для американской элиты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модельный агент Жан-Люк Брюнель, которого подозревают в подборе несовершеннолетних девушку для сексуальных утех, был найден мертвым в своей тюремной камере в парижской тюрьме «Санта». Как сообщает «Си-эн-эн», мужчина найден повешенным на простыне.

Брюнель был владельцем крупного модельного агентства «MC2 Model Management» и, как считает следствие, поставлял молодых девушек для работы в качестве проституток. Самого француза задержали еще в 2020 году, когда он пытался улететь в Сенегал.

Брюнель был замешан в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого называли создателем сети поставок женщин и детей для американской элиты.

В 2019 году Эпштейн был арестован по делу о вовлечении десятков несовершеннолетних девушек в элитную проституцию, но до приговора не дожил, так как умер в тюрьме. Смерть Эпштейна сразу породила множество слухов и коспирологических теорий. Дело в том, что финансист поставлял «живой товар» многим «сильным мира сего», поэтому если бы он начал говорить, то могли всплыть очень неприятные подробности.

Например, спустя неделю после ареста Эпштейна ушел в отставку министр труда США Александр Акоста, который в бытность свою прокурором заключил с секс-преступником странную сделку и избавил его от многолетнего срока. Сама та сделка была позже признана незаконной.

Помимо этого многие опасались того, что Эпштейн может рассказать о своих знаменитых оргиях, которые проходили в его манхэттенской резиденции, особняке в Палм-Бич, на ранчо «Зорро», и на личном острове Грейт-Сейнт-Джеймс в Карибском море. Злые языки прозвали его «островом педофилов». Гостей и девушек туда доставляли на яхте и на личном самолете Эпштейна Боинг 727, оборудованном роскошными кроватями. Лайнер имел свое прозвище «Лолита Экспресс». Судя по бортовым журналам, 26 раз пассажиром «Лолиты» был бывший президент США Билл Клинтон. В 2002 году Клинтон летал на «Лолите» в Африку в компании Эпштейна и актера Кевина Спейси.

Засветился в этом деле и Дональд Трамп, который в 2002 году завил про Эпштейна: «Джефф любит красивых женщин так же сильно, как и я, и многие из них молоденькие». Правда потом экс-президент пытался убедить всех, что не общается с обвиняемым уже больше 15 лет.

А самым скандальным документом стала «черная телефонная книжка» Эпштейна. Она насчитывает более сотни номеров представителей элиты со всего мира. Бывшие премьеры Великобритании, Испании, Израиля, наследные саудовские принцы, члены кланов Кеннеди, Рокфеллеров и Ротшильдов, миллиардеры, политики, ученые, послы, свыше десятка помощников Билла Клинтона, покойный Майкл Джексон, Мик Джаггер, Алек Болдуин, Наоми Кэмпбелл и многие другие звезды. Только телефонов сына английской королевы принца Эндрю, герцога Йоркского — там аж 15. А еще и видный деятель Лейбористской партии — лорд Петер Мендельсон.

Так что, возможно, смерть Брюнеля была не случайной, ведь он вполне мог вывести на тех людей, о которых не успел рассказать Эпштейн.