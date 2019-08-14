2019-08-14T10:19:53+03:00
В мире

В «списке секс-клиентов» Эпштейна оказались Мик Джаггер, Тони Блэр и английский принц Эндрю

На свет всплывают всё новые грязные тайны загадочно погибшего миллиардера
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Сам 66-летний магнат ответит за грехи уже перед иным судом — в субботу его нашли мёртвым в тюрьме предварительного заключенияСам 66-летний магнат ответит за грехи уже перед иным судом — в субботу его нашли мёртвым в тюрьме предварительного заключенияФото: EAST NEWS
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Американские спецслужбы слили в прессу так называемый «маленький чёрный блокнот» — личные записи миллиардера Джеффри Эпштейна. Он обвинялся в организации «секс-конвейера» с участием несовершеннолетних в собственном поместье, куда любили заглядывать сильные мира сего.

Сам 66-летний магнат ответит за грехи уже перед иным судом — в субботу его нашли мёртвым в тюрьме предварительного заключения, где он ждал разбирательства по тому самому делу. Официальная версия — самоубийство, но как так вообще вышло и куда пропали записи с камер видеонаблюдения в камере (уж простите за плоскую шутку) — ответа до сих пор нет.

А вот один из самых высокопоставленных фигурантов «чёрного блокнотика» - британский принц Эндрю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот один из самых высокопоставленных фигурантов «чёрного блокнотика» - британский принц ЭндрюФото: GLOBAL LOOK PRESS

А ФБР, занимавшееся делом Эпштейна, потихоньку публикует материалы из его архива — включая фамилии сильных мира сего из того самого «чёрного блокнотика». Одних только британских подданных там 301 человек: экс-премьер Тони Блэр, рок-музыкант Мик Джаггер, миллиардер Ричард Брэнсон. Или, например, видный деятель Лейбористской партии — лорд Петер Мендельсон. Впрочем, пока это ничего не доказывает — мало кто у кого записан.

А вот один из самых высокопоставленных фигурантов «чёрного блокнотика», британский принц Эндрю, мог действительно быть причастен к «непотребству» — улики, пусть косвенные, на то имеются. В записной книжке Эпштейна имелось целых 16 телефонных номеров Эндрю — как мобильных, так по месту жительства: в Балморальском и Сандрингемском дворцах.

Так, в прессе всплыла старая фотография принца в компании одной из жертв «секс-эксплуатации Эпштейна» — Вирджинии Джиффр-Робертс (на тот момент — несовершеннолетней). Сделано то фото было на квартире Гислейн Максвелл — помощницы магната, которая нанимала девушек в его поместье якобы для работы уборщицами (сейчас Гислейн тоже под обвинением).

Вирджиния Робертс на момент отношений с Эпштейном. Фото: полиция Флориды

Вирджиния Робертс на момент отношений с Эпштейном. Фото: полиция Флориды

Разумеется, само наличие этих людей в записной книжке магната-сутенера не означает, что они были его клиентами. Но душок над этой историей витает тяжёлый. Ведь достоверно известно, что долгие годы в поместье Эпштейна десятки девушек (включая несовершеннолетних) оказывали хозяину и его гостям секс-услуги: кто за деньги, а кто по принуждению.

За эти «шалости» он уже арестовывался 13 лет назад, но — спасибо миллиардам — отделался невиданно лёгким сроком, проведя около года в специальной частной тюрьме (где за деньги арестанту вполне официально обеспечивают очень лёгкий режим).

Особняк Джеффри Эпштейна в Палм-Бич Фото: REUTERS

Особняк Джеффри Эпштейна в Палм-БичФото: REUTERS

Летом сего года его арестовали снова. Ведь в его друзьях числились нынешний президент США Дональд Трамп и один из прошлых — Билл Клинтон. Можно предположить: стоящие за обоими этими фигурами политические кланы мечтали, что Эпштейн сможет слить компромат на их противников; дело возобновили и повязали магната.

Но, как выяснилось на следствии, знал он столько, что мог похоронить всех. Например, другим его клиентом был экс-член правительства Израиля Эхуд Барак. И хотя окончательного заключения о причинах смерти магната нет, он знал столько, что о его уходе из жизни — до публичных показаний на суде — могла мечтать добрая половина западной элиты.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Нью-Йорке нашли мёртвым миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле «живым товаром» и педофилии

66-летнего бизнесмена отправили в КПЗ, где он должен был оставаться до вынесения приговора, по которому он мог получить до 45 лет тюрьмы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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