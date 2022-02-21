ФСБ: Украинская армия уничтожила погранпункт на территории России

В ФСБ России сообщили, что в результате обстрела пострадавших нет, на месте работают саперы.

В понедельник, в 09.50 неизвестный выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушил место несения службы российских пограничников.

Как пояснили "КП" в ведомстве "оборудованный пункт" используется пограничными нарядами для обогрева, отдыха и подзарядки необходимого оборудования на маршруте.

- Неустановленный снаряд попал в пункт несения службы пограничных нарядов пограничного Управления ФСБ России по Ростовской области, расположенный на удалении около 150 метров от российско-украинской границы. Пострадавших нет, на месте работают саперы, - сообщили в ФСБ России.

Отметим, что это уже не первый случай обстрела территории России со стороны украинских войск. 19 февраля два реактивных снаряда упали в Ростовской области. Один из них повредил здание.

На Донбассе есть погибшие и пострадавшие среди сотрудников народной милиции мирных граждан.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашенной Луганской народной республике при обстреле со стороны украинских военнослужащих. Они погибли вчера под артиллерийским обстрелом.

Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинской армии на территории Донбасса.

В ЭТО ВРЕМЯ

В правоохранительных органах самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР сообщают о наращивании огня со стороны Украины.

В районе донецкого аэропорта в понедельник днем произошел мощный взрыв. По информации ряда СМИ украинские диверсанты, а возможно и вражеские беспилотники наносят удары по складам с вооружением и топливом. Несколько снарядов повредили в Донецке две школы. На городском рынке был пойман украинский диверсант. Он пытался установить взрывное устройство под торговыми рядами. Его ликвидировали на месте. Очевидно, что все эти обстрелы и диверсии тщательно спланированы и являются подготовкой к вооруженному вторжению украинской армии на территорию Донбасса.