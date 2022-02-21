Шойгу поздравил лидера "Любэ" с 65-летием

Министр обороны Сергей Шойгу и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева с 65-летием и отметил вклад артиста в укрепление престижа военной службы.

- Особенно приятно отметить, что вы, являясь членом общественного совета при министерстве обороны России, вносите вклад в популяризацию культурных традиций в Вооруженных силах и укрепление престижа военной службы, – написал в поздравительной телеграмме Шойгу.

Министр назвал Расторгуева "харизматичным артистом, замечательным и талантливым исполнителем с твердой гражданской позицией", и также отметил, что у "Любэ", "пожалуй, самое большое количество всенародно любимых песен, которые не теряют своей популярности даже стечением времени".

Напомним, что лидер группы "Любэ" в августе 2015 года был внесен Службой безопасности Украины в список деятелей культуры, действия которых "создают угрозу национальной безопасности".

В прошлом году Николай Расторгуев выступил с концертом на площади Ленина в Донецке. На его концерт пришли тысячи жителей ЛНР и ДНР.

Певец и сегодня в строю. Он выступит с праздничными концертами 22 и 23 февраля в Москве и 26 февраля в Санкт-Петербурге.