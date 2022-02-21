В России начали выдавать COVID-сертификаты по антителам. Объясняем, как получить сертификаты без прививок

Сертификат переболевшего новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на основе наличия в крови антител теперь можно получать через портал Госуслуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тест на антитела можно сдать в любой лаборатории, правда, прежде чем идти сдавать анализ, стоит убедиться, что выбранная вами лаборатория сможет передать данные на портал Госуслуг в автоматическом режиме. Ранее большинство крупных лабораторий уже заключили договоры с порталом о передаче результатов ПЦР-теста. Когда идете в лабораторию для сдачи теста, возьмите с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС, если он у вас есть. Сертификат выдается по самому факту наличия антител IgG, их количество не играет роли.

Документ появится на Госуслугах на двух языках, русском и английском, в течение трех дней после подачи заявления. Выдается он один раз сроком на полгода и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.

Кроме того, на портале открылась возможность получить сертификат на основании медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. В зависимости от типа медотвода, документ будет действовать либо 30 дней, либо бессрочно.