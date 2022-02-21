Предавшись пьянству и разврату, кухарка правила страной

С приходом Екатерины Первой к власти, как пишут историки, Россия, изрядно вымотанная Петром, теперь отдыхала и веселилась. Фото: wikimedia.org

Как получилось, что девушка из самой черни, с низкой социальной ответственностью и, по многим источникам, неграмотная в 1725 году стала царицей всея Руси? И это случилось ни в какие-то допотопные времена, а всего-то 293 года назад. В тот же год, кстати сказать, состоялось первое научное заседание Петербургской академии наук. В тот же год вышел в свет звездный каталог Джона Флэмстида. А через 4 года в мире появится бытовое электричество.

Но вернемся к девушке. По одной версии она родилась, примерно, в 1684 году в городишке Кегумс, что в 40 км на юго-восток от Риги, по другой - в городе Тарту в бедняцкой семье то ли литовца, то ли поляка Самуила Скавронского, то ли украинца по фамилии Скавращук, который, бежав в Лифляндию от крепостного права, сменил фамилию. Сама героиня наших раздумий фамилий имела несколько. Наиболее известные: Марта Скавронская, Марта Василевская, Марта Рабе.

Отличалась Марта веселым нравом и необузданным женским пылом. Трудовая биография Марты началась в доме пастыря Глюка в городе-крепости Мариенбурге (нынешнем Алуксне), где она работала кухаркой, прачкой. Однажды в доме остановился шведский драгун Рабе и, потеряв голову от горячей прачки, на ней женился. Но скоро пал на полях сражений.

Слухи о горячности Марты скоро дошли до царя Петра Первого. Петр, как известно, тоже не был поборником пуританских нравов. Фото: wikimedia.org

В 1702 году грозный фельдмаршал Шереметьев захватил Мариенбург. Чтобы задобрить русских, святой отец - пастор Глюк привел Марту к Шереметьеву, который при виде юной красавицы, с шикарным телом, не иссушенным фитнесом и диетами, сразу впал в блудный грех и девушку у себя оставил. Но скоро прибыл в Мариенбург Александр Меньшиков, и, будучи начальником Шереметьева, Марту прибрал себе. Иностранные летописцы повествовали - у Марты с Меншиковым случилась любовь такая, что будущий генералиссимус сдался в плен своей чаровнице, и та вертела им как хотела.

Слухи о горячности Марты скоро дошли до царя Петра Первого. Петр, как известно, тоже не был поборником пуританских нравов. И, будучи начальником Меньшикова, уединился с Мартой. Девушка так царю понравилась, что он впоследствии на ней женился. Посему Марта приняла православие и стала царицей Екатериной. А после смерти Петра сделалась и владычицей самого громадного европейского государства.

У Петра с Екатериной родились одиннадцать(!) детей. Но только трое выжили, включая будущую императрицу Елизавету.

Но после смерти Петра по всем канонам царем должен был стать его внук, тоже Петр Алексеевич. Однако коварный Меньшиков со своей компанией, запугав сторонников Петра Второго, усадил на трон свою бывшую любовницу. Так страною в буквальном смысле стала править кухарка. И власть в России, получается, стала народной еще задолго до большевизма. Что из этого получилось? У царицы-кухарки, к счастью, был добрый нрав. Она приказала убрать все висельные столбы, и Северную столицу больше не украшали трупы, качающиеся на виселицах. Все остальные государственные заботы она передала на усмотрение своих советников и только ставила подписи на бумагах, научившись расписываться.

После смерти Петра по всем канонам царем должен был стать его внук, тоже Петр Алексеевич. Фото: wikimedia.org

С приходом Екатерины Первой к власти, как пишут историки, Россия, изрядно вымотанная Петром, теперь отдыхала и веселилась. При дворе начались чудовищные пьянки, веселье и разврат. Екатерина гуляла с придворными до 5 утра, после спала до полудня. Любила поесть обильно, отчего растолстела очень. Столь напряженная царская жизнь скоро лишила ее здоровья, да и свела в могилу. Царский стаж Екатерины Первой исчисляется 26-ю месяцами.

А далее начинаются времена не менее удивительные, трагикомичные. И обо всем этом наши читатели могут узнать, услышать из очень своеобразных и интересных исторических лекций Владимира Мединского на радио «Комсомольская правда» по данной ссылке.

А мы с интересом изучим читательские мнения на форуме под этой колонкой.