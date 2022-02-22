В 21 веке детям нужно больше, чем три пробирки: топ-5 опытов, при помощи которых школьники точно заинтересуются химией

Для каждого ученика можно найти что-то, что придется ему по душе. Фото: Shutterstock

Любови Оболенской 31 год, она - кандидат химических наук, недавно перебралась в Новую Москву, где уже третий год преподает химию

- На самом деле, конечно, детям интересен стык с компьютерами, с робототехникой, - признает Любовь Оболенская. - При помощи нашего учителя физики мы придумали, как порадовать детей на современном уровне, потому что, как сказал один очень умный человек, «в 21 веке детям нужно нечто большее, чем три пробирки».

По ее опыту, для каждого ученика можно найти что-то, что придется ему по душе. И Любовь Оболенская показала корреспонденту kp.ru самые зрелищные опыты из тех, что выполняет с детьми в классе.

Внимание! Все опыты можно производить только под руководством взрослых!

1. Светофор

Своими руками сотворить волшебство? Легко! Всего три ингредиента, ловкость рук, немного времени и раствор у вас на глазах меняет цвет. Притом сколько раз ни делай опыт, каждый раз цвета будут меняться у вас на глазах в одном и том же порядке. Рассказываем, как это работает.

Ингредиенты: краситель индигокармин, глюкоза, щелочной раствор

Исполнение: индигокармин добавляют в щелочную среду, кислород воздуха отбирает у него электроны, переводит его в окисленную зеленую форму. Если емкость стоит спокойно, то глюкоза возвращает индигокармину часть потерянных электронов, и он становится красным, потом желтым. Если снова начать перемешивать раствор, то кислород превратит его сначала в красный, потом обратно в зеленый.

- Опыт так называется, потому что по цветовой гамме напоминает светофор, объясняет Любовь Оболенская. - Правда, последовательность смены цветов не соответствует светофору, но это уже проблема светофора.

2. Серебро

Продать это серебро вы не сможете, но полюбоваться на то, как стеклянная поверхность становится зеркальной — запросто. Более того, обычно реакцию серебряного зеркала в классе делает только учитель. А эта реакция усовершенствована так, что доступна любому школьнику. В чем отличие? Объясняем ниже!

Ингредиенты: раствор катионов серебра и катионов аммония, щелочь, глюкоза-восстановитель

Исполнение: стекло обезжириваем двухвалентным хлоридом олова, смешиваем 2 раствора: катионы серебра и катионы аммония с щелочью, в результате чего выделяется аммиак, он помогает медленно восстанавливаться катионам серебра. Последний реагент – глюкоза-восстановитель. На поверхности смеси появляются маленькие пленочки из металлического серебра, но максимальный эффект увидеть можно будет на обратной стороне обработанной поверхности.

- Этот опыт очень выгодно отличается от классической реакции серебряного зеркала, которую обычно показывают школьникам, - констатирует Любовь Оболенская. - Потому что там обычно в качестве восстановителя используют формальдегид. Он токсичен даже при комнатной температуре, а в составе смеси его еще и нагревают. Поэтому в классическом виде такой опыт можно проводить только под тягой и исключительно учителю. А в том формате, что делаем мы, опыт безопасен, и под Новый год ученики седьмого класса таким образом серебрили елочные шарики.

3. Горящая марганцовка

Обычная марганцовка может полыхнуть пламенем у вас на глазах? Для этого достаточно лишь одной капли. Почему глицерин такой «зажигательный», объясняем на примере этого опыта.

Ингредиенты: глицерин, перманганат калия

Исполнение: В порошок-марганцовку капают глицерин. Перманганат калия - сильный окислитель, он активно отбирает электроны глицерина, состав воспламеняется.

- Глицерин окисляется, а любое окисление – это по сути то же горение, - говорит Любовь Оболенская. - Когда материал горит, он отдает электроны. А мы видим эффектное воспламенение.

4. “Шипучка”

Громкое шипение, клубы дыма и огонь: капля серной кислоты «запускает» яркую во всех смыслах реакцию.

Ингредиенты: бертолетова соль (хлорат калия), глюкоза, концентрированная серная кислота

Исполнение: Бертолетову соль перетирают вместе с глюкозой в равных частях, а потом капают туда серную кислоту, что и запускает процесс горения.

- Каждый из нас, на самом деле, когда чиркает спичкой, производит похожую реакцию, просто к ней привыкли и не восхищаются этим, - рассказывает Любовь Оболенская. - Когда же дети видят, что воспламенение происходит не от механического воздействия, а от капли серной кислоты, то это дает WOW-эффект. Хотя происходит все то же горение – отдача глюкозой электронов.

5. Кислород

Говорят, воздух, которым мы дышим, нельзя увидеть. Этот опыт поможет вам и разглядеть кислород, и почувствовать его запах, а главное — зафиксировать его при помощи приборов, Эксперимент на стыке химии и физики теперь доступен обычным школьникам!

Ингредиенты: пероксид водород (в народе - перекись водорода) и диоксид марганца

Исполнение: 4% раствор пероксида водорода через делительную воронку капает на диоксид марганца, происходит разложение пероксида водорода, выделяется кислород. Он поступает в газоотводную трубку, а расположенный рядом датчик кислорода запускает моторчик.

- Этот опыт - на стыке традиционной химии и IT, - объясняет суть эксперимента Любовь Оболенская. - У нас есть датчик кислорода, он включен в цепь: датчик-контроллер-моторчик. В контроллер загружается написанная нами же программа: если сенсор ощущает в воздухе концентрацию кислорода более 23% (а в норме – 21%), то он подает сигнал на моторчик, чтобы тот начинал вращаться.