Политолог оценил призыв ДНР и ЛНР к России: Республики находятся под угрозой удара

Политолог Богдан Безпалько Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость этих республик.

По словам лидера ДНР, украинские власти пошли на силовое решение конфликта. Пушилин подчеркнул, что в Донбассе высоко ценят усилия Москве в переговорном процессе по Минским соглашениям. Но договоренности не мешают Киеву, который получает военную поддержку из-за океана, нарушать установленное перемирие.

Помимо признания независимости, глава ДНР попросил президента России рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве и возможность взаимодействия в оборонной сфере.

В Москве обращение восприняли положительно.

Kp.ru обратился за комментарием к члену президентского совета по межнациональным отношениям Богдану Безпалько.

- Республики Донбасса попросили Москву об их признании — и Москва услышала...

- В данной ситуации я рассматриваю обращение руководства республик как абсолютно адекватное, закономерное и рациональное. Республики находятся под угрозой удара. Идут постоянные провокации — взрывы емкостей, массовые обстрелы жилых массивов и угроза терактов на инфраструктуре. В этих условиях признание республик должно сыграть ключевую роль по предотвращению разрастание конфликта.

- Признание республик — это что должно означать?

- Серьезное изменение ситуации. И это видно на примере Южной Осетии и Абхазии. Угроза наступления Украины реальна. Принять решение о признании республик сейчас необходимо.

- Это — фактическая отмена Минских соглашений?

- Минские соглашения — это смертельно больной человек в коме. Которого не отключают только ради наращивания давления на Россию. Сейчас уже становятся неважными Минские соглашения. Они не работают. Раньше они хотя бы могли предотвратить то, что происходит сейчас. Не было таких масштабных провокаций с угрозой последующих чисток. Сейчас условия меняются.

- Как?

- Если Россия признает республики и берет над ними военный протекторат — то может задействовать военные инструменты. И как бы Украине не пришлось заключать уже другие Минские соглашение. На фоне новых котлов и сожженных аэродромов.

- Как это все стыкуется с предварительной договоренностью о встрече лидеров четырех стран по поводу Донбасса?

- Ну вот назначили назавтра саммит — а ночью гибнет 4 тысячи человек, и как быть? Да [к черту] все саммиты, идите вы к черту с ними! Что обсуждать?! Выход к нашим границам войск, которые готовы устраивать чистки?

Сейчас вышли на линию удара 12 ракетных установок . И что всем нам - ждать и смотреть? Мы знаем имена командиров и их планы. Какой тут саммит? Только после того, как эта группа установок, направленных на мирный город, будет уничтожена.

- Условия меняются очень быстро.

- Очень. Может быть, через два часа Зеленский объявит что готов к переговорам с Донецком и Луганском. Но пока что это очень маловероятно.