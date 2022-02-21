Западные спецслужбы вербуют боевиков для отправки на Украину

Началась вербовка спецслужбами западных государств боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины. Фото: REUTERS

Служба внешней разведки России распространила сообщение, в котором говорится, что в ее распоряжении имеются достоверные данные о вербовке спецслужбами западных государств боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины.

Наибольшую активность проявляют ЦРУ США и британская внешняя разведка МИ-6. В сообщении СВР России говорится: «Имеются сведения о том, что такая работа ведется в регионе Западных Балкан, в первую очередь в Боснии и Герцеговине, Албании, Косово. Здесь так называемым добровольцам, желающим принять участие в карательной операции Киева в Донбассе, предлагают от двух до трех тысяч долларов в месяц. К настоящему моменту на это «щедрое предложение» откликнулись не менее тысячи человек. Нарастает активность усилий западных спецслужб по вербовке «солдат удачи» в странах Ближнего и Среднего Востока». Аналитики разведки делают вывод, что «ястребы» в администрации США сознательно провоцируют переход конфликта в Донбассе в «горячую фазу» в расчете втянуть в него Россию. При этом Вашингтон пытается обвинить Москву в эскалации напряженности, запугивая людей якобы неизбежным «вторжением» России на Украину.