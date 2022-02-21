Глава Росгвардии: "Надо идти дальше, чтобы защищать свою страну"

Глава Росгвардии Виктор Золотов. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава Росгвардии Виктор Золотов на Совбезе России заявил, что американцы "накачивают Украину оружием, и это в будущем может аукнуться".

- Мы не граничим с Украиной, у нас нет границы с Украиной. Это граница американцев. Потому что они хозяева в этой стране… То, что они накачивают их так оружием, то, что они пытаются создать ядерный арсенал, нам когда-то в будущем это аукнется, - сказал Золотов.

Глава Росгвардии дал понять, что данный конфликт только начало пути: "Надо идти дальше, чтобы защищать свою страну".

- Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня, – поблагодарил членов Совбеза Владимир Путин.

Отметим, что члены Совбеза выступили с предложением президенту страны признать ЛНР и ДНР. С просьбой признать независимость к российскому лидеру обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

- За ночь произошло порядка 140 артиллерийских обстрелов территорий Донбасса, последние дни они наносили удары по заранее определенным целям. Город Донецк на 90 % остался без воды, в 2/3 города Луганск осталась без газа. Есть погибшие среди мирных жителей. От разрыва снаряда на остановке общественного транспорта погиб шахтер, - обрисовал оперативную обстановку на Совбезе министр оборон России Сергей Шойгу.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предположил на заседании, что Россия после признания ДНР и ЛНР Россия может столкнуться с беспрецедентным давлением. Но подчеркнул, что России к санкциям стране уже не привыкать.