Первая реакция Запада на возможное признание Донбасса: Шольц звонит в Кремль, Израиль не хочет вмешиваться, Байден пока молчит

В Москве прошло заседание Совета Безопасности РФ по поводу признания Донбасса. Фото: REUTERS

После завершения заседания Совбеза России, на котором обсуждался вопрос признания суверенитет Донецкой и Луганской республик, Владимиру Путину позвонил канцлер Германии Олаф Шольц. По сообщению германского правительства, он осудил возможное признание ЛНР и ДНР. После общения с российском президентом Шольц созвонился с Владимиром Зеленским. После этого разговора украинский президент срочно созвал СНБО — аналог российского Совбез.

Между тем в Вашингтоне продолжили заявлять, что «Россия предпринимает действия, которые согласуются с подготовкой к вторжению на Украину. Об этом CNN сообщили два анонимных источника в американской администрации.

А вот советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан и не пытался скрываться за пеленой анонимности, продолжая кликушествовать: «Российская атака на Украину может начаться в ближайшие часы или дни». Дабы окончательно всех запугать, он добавил, что «атака будет чрезвычайно жестокой».

От президента США Джо Байдена комментариев в прессу пока не утекало. Но известно, что собирал своих советников по национальной безопасности и провел консультации по ситуации вокруг Украины.

Своими озабоченностями по поводу планируемых Москвой действий официальный Вашингтон делится и с ООН. Еще утром в понедельник постпред США при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшева Нелл Крокер направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. В нем она сообщает «достоверную информацию»: российские спецслужбы уже составили список неугодных украинцев, которых они намерены ликвидировать или отправить в концлагеря. В МИД РФ уже опровергли эту информацию.

Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллис повторяет американские мантры: по его словам, есть серьезные основания для беспокойства в связи с якобы имеющей место российской «приверженностью вторжения в Украину».

А вот в Израиле предпочитают не вмешиваться. Бывший глава израильской разведки «Моссад», комментируя напряжение на российско-украинской границе, заявил, что еврейскому государству лучше не вмешиваться. «Лучше тихо сидеть в стороне. У нас есть склонность класть голову на плаху, когда она не была предназначена для нас. Это очень сложный и сложный международный вопрос», - сказал он. Параллельно с этим министр по делам диаспоры Нахман Шай, проигнорировав просьбу высшего руководства страны о запрете на комментарии происходящего на востоке Украины, заявил, что Израиль может присоединиться к санкциям против России.

Поучаствовать в битве гигантов решила и Эстония. Власти этой страны не придумали ничего нового и призвали руководство Европейского союза ответить на возможное признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик новыми санкциями.

Телеканал Fox News деликатно напомнил об участии НАТО в происходящих событиях и опубликовал фото военнослужащих 82-ой воздушно-десантной дивизии Армии США, расквартированных в Польше. Журналисты особо указали на то, что эта военная база и американские военные находятся в нескольких километрах от украинской границы.