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Политика22 февраля 2022 22:03

Комдив писал Ельцину, что получает как уборщица: как изменилась российская армия за 30 лет

В день юбилея Вооруженных сил РФ военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец сравнил, чем отличается Российская армия от Советской
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
30 лет назад служивых для прокорма гоняли на сельхозполя и платили капустой. Сегодня такое себе представить сложно.

30 лет назад служивых для прокорма гоняли на сельхозполя и платили капустой. Сегодня такое себе представить сложно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 февраля - не просто День защитника Отечества.

В этом году у нашей армии - 30-летний юбилей.

В 1992-м я служил в центральном аппарате Минобороны, часто бывал в войсках и на флотах, имел доступ к конфиденциальным документам и потому хорошо помню ту обстановку, в которой родились Вооруженные силы России. И вроде бы в праздники не принято вспоминать не лучшие времена в жизни именинника, я все же сегодня сделаю это - так лучше удастся понять, какой была наша армия 30 лет назад и какой стала сегодня.

ТАК БЫЛО

Офицерские жены варили суп с лебедой...

После кончины СССР его 5-миллионные армия и флот разбегались по национальным квартирам. Многие полки «бежали» из групп войск в Европе домой. Иные - в голые поля. Тысячи попавших под сокращение офицеров были бездомными. Несметное количество их жили с семьями на полигонах в дырявых палатках.

А хроническое безденежье?! Служивые в гарнизонах месяцами не получали зарплату. В одной из частей в Сибири я своими глазами видел, как офицерские жены на кострах варили суп из лебеды, спасая мужей и детей от голода.

Не лучше жилось и офицерам Минобороны и Генштаба: нам раз в неделю выдавали по буханке хлеба и по паре банок кильки. Мои подчиненные отпрашивались на левые заработки - кто собирал мебель в офисах богатых фирм, кто подрабатывал дворником или грузчиком в гастрономе.

Но даже не безденежье и бесквартирье, а презрение к людям в погонах давило на душу сильнее. Нас обзывали предателями за то, что не спасли СССР от развала. У здания Минобороны на Знаменке нас забрасывали тухлыми яйцами. И тогда министр обороны Павел Грачев приказал офицерам (включая генералов!) прибывать на службу в гражданке, а переодеваться в форму уже в кабинетах. Эту унизительную процедуру мы называли стриптизом.

Социологи панически сообщали: доверие народа к армии упало до плинтуса. Это отражалось и на престиже службы: гонцы из Генштаба мотались по России, уговаривая пацанов поступать в военные училища, - недобор был огромным. А уклонистов от призыва - больше 100 тысяч.

В середине 90-х я был пресс-секретарем министра обороны и мне приходилось передавать ему письма, которые «спускал» Кремль. Командир дивизии писал Ельцину: «В моем подчинении 7 тысяч человек и сотни единиц боевой техники. Почему я получаю денежное довольствие в два раз меньше, чем уборщица супермаркета, в «подчинении» которой - швабра и ведро?»

Минобороны судорожно пыталось ввести контрактную службу, но из-за низких зарплат контрактники целыми батальонами сбегали на гражданку.

А когда в октябре 1993-го Кремль рассорился с Верховным Советом, Ельцин тут же воспылал отеческой заботой об армии, пообещав ей «мешок денег», и… приказал расстрелять парламент. А потом были две чеченские войны и одна грузинская, после которых до властей наконец дошло, что у России… просто нет современной армии. Мы кичились ядерными бомбами, доставшимися от СССР, грудой старого вооружения (одних танков 66 тысяч!), а новой боевой техники было меньше 10%.

Лишь в 2008 году армию принялись всерьез реформировать. Но под лозунгами о «новом облике» здравые решения шли вперемешку с волюнтаризмом. Да, Минобороны тогда обуздало аппетиты военпрома, который в стоимость атомной подлодки включал… туалетные кабины на берегу! А цену танка завышал в 3 раза! Денег на гособоронзаказ выделялись горы, а «железа» получалась горсть...

Но некоторые реформы претили здравому смыслу. Многие легендарные дивизии (включая Таманскую и Кантемировскую) превращались в «раздвоенные» бригады, а их командиры не понимали, кому должны по наследству достаться прославленные Боевые знамена.

Так было до 2012 года, когда в Минобороны и Генштаб пришла новая команда, взяв у предыдущей полезные заделы и начав исправлять косяки.

ТАК СТАЛО

Ракет меньше, но летают дальше

За последние 10 лет трудно назвать такую сферу в армии, где не было бы перемен.

Появился новый «мозговой трест» - Национальный центр управления обороной.

Радикально другая система боевой подготовки - внезапные проверки войск стали системой. А раньше офицеры от бабок на рынке узнавали: «В пятницу ваш полк поднимут по тревоге».

Армия стала в 5 раз чаще стрелять, летать, выходить в море.

Да, по сравнению с 1992-м у нас в 4 раза меньше ракет и ядерных боеголовок (выполняем договор об их сокращении). Но они стали мощнее и современнее: «новья» - больше 80%.

Да, у нас в 5 раз меньше танков. Зато появляются принципиально новые («Армата»), а основные (Т-72Б3 и Т-90) модернизируются.

30 лет назад у нас не было современных зенитных ракетных систем С-400 и С-500.

Наш флот по числу атомных подлодок не может тягаться с советским. И американским (70 у нас и 82 у них). Зато у США нет дизельных подлодок, а у нас - 24.

А отставание от США по числу кораблей Россия компенсирует гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», против которых у американцев нет противоядия. Одна такая ракета может уничтожить авианосец.

А есть еще и «Кинжал», и «Калибр», и «Авангард». Американские спецы сквозь зубы признают, что по разработке гиперзвуковых вооружений они отстают от России на 10 - 15 лет.

Перемены и в качестве бойцов. Солдат и сержантов-контрактников у нас уже почти полмиллиона. Половина всей армии.

И почти 80% офицеров получили боевой опыт в Сирии. Это бесценно!

А в активе еще и миротворческие операции и в Карабахе, и в Казахстане...

Российской армии сегодня доверяют 90% граждан - такого не было даже в 1970-е годы, когда наши Вооруженные силы купались в народной любви (им доверяли 75% людей).

Потолстел и кошелек служивого. Командиры не жалуются, что получают меньше уборщиц.

Революция и в «крыше над головой». Если раньше уволенный в запас мог получить жилье лишь там, где оно строилось (часто - на другом конце страны), то теперь ему дают субсидию на квартиру, где он желает.

Конкрено.

Конкрено.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Приглушая комплименты

Да, за 30 лет у нас появилась современная и мощная армия. Но это не значит, что у нее нет проблем. Ей не хватает пока, например, ударных беспилотников. В древнем виде многие военкоматы. Есть обиды и у запасников: им платят лишь половину заслуженной пенсии (проклятый понижающий коэффициент 0,54%).

А значит, есть еще что в нашей армии улучшать.

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