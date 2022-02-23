Комдив писал Ельцину, что получает как уборщица: как изменилась российская армия за 30 лет

30 лет назад служивых для прокорма гоняли на сельхозполя и платили капустой. Сегодня такое себе представить сложно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 февраля - не просто День защитника Отечества.

В этом году у нашей армии - 30-летний юбилей.

В 1992-м я служил в центральном аппарате Минобороны, часто бывал в войсках и на флотах, имел доступ к конфиденциальным документам и потому хорошо помню ту обстановку, в которой родились Вооруженные силы России. И вроде бы в праздники не принято вспоминать не лучшие времена в жизни именинника, я все же сегодня сделаю это - так лучше удастся понять, какой была наша армия 30 лет назад и какой стала сегодня.

ТАК БЫЛО

Офицерские жены варили суп с лебедой...

После кончины СССР его 5-миллионные армия и флот разбегались по национальным квартирам. Многие полки «бежали» из групп войск в Европе домой. Иные - в голые поля. Тысячи попавших под сокращение офицеров были бездомными. Несметное количество их жили с семьями на полигонах в дырявых палатках.

А хроническое безденежье?! Служивые в гарнизонах месяцами не получали зарплату. В одной из частей в Сибири я своими глазами видел, как офицерские жены на кострах варили суп из лебеды, спасая мужей и детей от голода.

Не лучше жилось и офицерам Минобороны и Генштаба: нам раз в неделю выдавали по буханке хлеба и по паре банок кильки. Мои подчиненные отпрашивались на левые заработки - кто собирал мебель в офисах богатых фирм, кто подрабатывал дворником или грузчиком в гастрономе.

Но даже не безденежье и бесквартирье, а презрение к людям в погонах давило на душу сильнее. Нас обзывали предателями за то, что не спасли СССР от развала. У здания Минобороны на Знаменке нас забрасывали тухлыми яйцами. И тогда министр обороны Павел Грачев приказал офицерам (включая генералов!) прибывать на службу в гражданке, а переодеваться в форму уже в кабинетах. Эту унизительную процедуру мы называли стриптизом.

Социологи панически сообщали: доверие народа к армии упало до плинтуса. Это отражалось и на престиже службы: гонцы из Генштаба мотались по России, уговаривая пацанов поступать в военные училища, - недобор был огромным. А уклонистов от призыва - больше 100 тысяч.

В середине 90-х я был пресс-секретарем министра обороны и мне приходилось передавать ему письма, которые «спускал» Кремль. Командир дивизии писал Ельцину: «В моем подчинении 7 тысяч человек и сотни единиц боевой техники. Почему я получаю денежное довольствие в два раз меньше, чем уборщица супермаркета, в «подчинении» которой - швабра и ведро?»

Минобороны судорожно пыталось ввести контрактную службу, но из-за низких зарплат контрактники целыми батальонами сбегали на гражданку.

А когда в октябре 1993-го Кремль рассорился с Верховным Советом, Ельцин тут же воспылал отеческой заботой об армии, пообещав ей «мешок денег», и… приказал расстрелять парламент. А потом были две чеченские войны и одна грузинская, после которых до властей наконец дошло, что у России… просто нет современной армии. Мы кичились ядерными бомбами, доставшимися от СССР, грудой старого вооружения (одних танков 66 тысяч!), а новой боевой техники было меньше 10%.

Лишь в 2008 году армию принялись всерьез реформировать. Но под лозунгами о «новом облике» здравые решения шли вперемешку с волюнтаризмом. Да, Минобороны тогда обуздало аппетиты военпрома, который в стоимость атомной подлодки включал… туалетные кабины на берегу! А цену танка завышал в 3 раза! Денег на гособоронзаказ выделялись горы, а «железа» получалась горсть...

Но некоторые реформы претили здравому смыслу. Многие легендарные дивизии (включая Таманскую и Кантемировскую) превращались в «раздвоенные» бригады, а их командиры не понимали, кому должны по наследству достаться прославленные Боевые знамена.

Так было до 2012 года, когда в Минобороны и Генштаб пришла новая команда, взяв у предыдущей полезные заделы и начав исправлять косяки.

ТАК СТАЛО

Ракет меньше, но летают дальше

За последние 10 лет трудно назвать такую сферу в армии, где не было бы перемен.

Появился новый «мозговой трест» - Национальный центр управления обороной.

Радикально другая система боевой подготовки - внезапные проверки войск стали системой. А раньше офицеры от бабок на рынке узнавали: «В пятницу ваш полк поднимут по тревоге».

Армия стала в 5 раз чаще стрелять, летать, выходить в море.

Да, по сравнению с 1992-м у нас в 4 раза меньше ракет и ядерных боеголовок (выполняем договор об их сокращении). Но они стали мощнее и современнее: «новья» - больше 80%.

Да, у нас в 5 раз меньше танков. Зато появляются принципиально новые («Армата»), а основные (Т-72Б3 и Т-90) модернизируются.

30 лет назад у нас не было современных зенитных ракетных систем С-400 и С-500.

Наш флот по числу атомных подлодок не может тягаться с советским. И американским (70 у нас и 82 у них). Зато у США нет дизельных подлодок, а у нас - 24.

А отставание от США по числу кораблей Россия компенсирует гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», против которых у американцев нет противоядия. Одна такая ракета может уничтожить авианосец.

А есть еще и «Кинжал», и «Калибр», и «Авангард». Американские спецы сквозь зубы признают, что по разработке гиперзвуковых вооружений они отстают от России на 10 - 15 лет.

Перемены и в качестве бойцов. Солдат и сержантов-контрактников у нас уже почти полмиллиона. Половина всей армии.

И почти 80% офицеров получили боевой опыт в Сирии. Это бесценно!

А в активе еще и миротворческие операции и в Карабахе, и в Казахстане...

Российской армии сегодня доверяют 90% граждан - такого не было даже в 1970-е годы, когда наши Вооруженные силы купались в народной любви (им доверяли 75% людей).

Потолстел и кошелек служивого. Командиры не жалуются, что получают меньше уборщиц.

Революция и в «крыше над головой». Если раньше уволенный в запас мог получить жилье лишь там, где оно строилось (часто - на другом конце страны), то теперь ему дают субсидию на квартиру, где он желает.

Конкрено. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Приглушая комплименты

Да, за 30 лет у нас появилась современная и мощная армия. Но это не значит, что у нее нет проблем. Ей не хватает пока, например, ударных беспилотников. В древнем виде многие военкоматы. Есть обиды и у запасников: им платят лишь половину заслуженной пенсии (проклятый понижающий коэффициент 0,54%).

А значит, есть еще что в нашей армии улучшать.