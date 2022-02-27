Внебрачные дети звезд: Сын Коренева стал бандитом, а дочь Мамаева покоряет Голливуд

Александр Абдулов признать ребенка не захотел. Фото: Евгений МАТВЕЕВ/GLOBAL LOOK PRESS

Александр Абдулов: Актерские гены

Абдулова нет с нами уже 14 лет, а страсти вокруг его имени не утихают до сих пор. Четыре года назад друг актера Георгий Мартиросян рассказал, что у Абдулова был внебрачный сын и он о нем знал. После окончания театрального института у актера были отношения с девушкой Татьяной. Но роман быстро иссяк. Правда, через несколько лет Абдулов заглянул на огонек к бывшей подруге. «Он пришел к ней домой и увидел, что в конце коридора выбежал маленький мальчик, маленький «абдульчик», который был безумно похож на него», - рассказал Мартиросян в телеэфире. Однако признать ребенка Абдулов не захотел.

Сергей Шиподько уверяет, что он сын Александра Абдулова. Фото: Сережа Абдулов/VK

Мартиросян также рассказал, что возлюбленная актера носила фамилию Шиподько. Сейчас Сергею Шиподько за 40. Он окончил театральный, стал актером-кукольником. Перед смертью мама призналась ему, кто его отец. Сергей пытался сделать тест ДНК, но, чтобы он был достоверным, надо взять материал у дочери Абдулова Евгении. Сейчас девочке 14 лет, сделать это она может с разрешения матери.

Валентин Гафт: Привет из Бразилии

Валентин Гафт был женат трижды. Во втором браке с балериной Инной Елисеевой у него родилась дочь Ольга. Она служила в театре «Кремлевский балет», как и ее мама. Но в 2002 году девушка покончила с собой. Поговаривали, не смогла вынести давления матери.

Считалось, что Ольга - единственная дочь звезды. Однако в 2014 году Валентин Иосифович рассказал о том, что у него есть внебрачный сын Вадим. Вадим живет в Бразилии, в городе Сан-Паулу, со своей мамой. Елена Никитина - известная в Латинской Америке художница. Их роман начался, когда Валентин еще не стал звездой. Елена забеременела, но дети в планы актера не входили. Актер просто развернулся и ушел. Вадим родился, когда Гафту было 36 лет.

Несколько лет назад Вадим приехал в Россию и встретился с отцом. Сын Гафта говорит по-русски, но с акцентом. Фото: Россия - 1

С маленьким ребенком Елена эмигрировала. Свою личную жизнь в Латинской Америке она так и не устроила. Когда Вадиму было 20 лет, Елена решила написать отцу своего ребенка, и они стали потихоньку общаться.

Но через 43 года Валентин Иосифович изъявил желание встретиться с сыном. И эта встреча произошла на ТВ, в студии программы «Сегодня вечером».

Владимир Коренев: Не один, а два!

О том, что у Владимира Коренева есть сын Алексей, стало известно уже после смерти актера. Фото: Кадр из фильма

История с наследниками «человека-амфибии» всплыла после его смерти. ДНК-тест подтвердил, что 46-летняя Евгения Харькова - его дочь (сама женщина знала об этом с 14 лет). А затем у актера нашелся и внебрачный сын Алексей Куранов. Правда, его уже нет в живых. В 90-е годы Алексей оказался среди участников ОПГ и был убит.

Экспертиза ДНК подтвердила, что Евгения Харькова - дочь артиста. Фото: Канал «Россия 1»

Куранов появился на свет незадолго до выхода на экраны картины, прославившей Владимира Коренева на весь Советский Союз. Но с актером у его мамы, Елены Владимировны, не сложилось, и она вышла замуж за солиста ансамбля «Поющие сердца» Игоря Офицерова. Именно он и стал воспитывать мальчика. Говорить о Кореневе мама запрещала: мол, «это было сто лет назад, навязываться не надо».

Сын Коренева Алексей. Фото: Канал «Россия 1»

Родные Алексея говорят, что, до того как ему исполнилось 5 лет, папа навещал его, потом совсем пропал. Мальчик сильно переживал эту потерю.

Валерий Золотухин: Параллельные жены

У Валерия Сергеевича вспыхнул роман с красавицей актрисой Ириной Линдт. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Валерий Сергеевич любил красивых женщин. В браке с Ниной Шацкой он специально оставлял свой личный дневник на видном месте, а там были его записи о любовных похождениях. Отношения с Тамарой Гусевой, ставшей второй женой актера, начались, когда он был еще в первом браке.

В начале двухтысячных у Валерия Сергеевича вспыхнул роман с красавицей актрисой Ириной Линдт, которая была моложе его на три десятка лет. В ноябре 2004 года у Ирины от этого союза родился сын Иван. Жена Тамара, конечно же, была в курсе второй семьи. Но предпринимать какие-то действия не стала. 15 лет Золотухин разрывался между двумя женщинами. «У меня язык не поворачивается назвать Ирину любовницей. Она жена!» - говорил он.

Сын Ирины Линдт Иван очень похож на своего отца Валерия Золотухина. Фото: Instagram.com

А в 2007-м началась черная полоса. Сын Тамары и Валерия Сергеевича Сергей, барабанщик группы «Мертвые дельфины», покончил с собой. Чуть позже у Золотухина-старшего обнаружили глиобластому. 30 марта 2013 года его не стало. В последний путь его провожали обе любимые женщины - и Ирина, и Тамара.

Ирина признавалась, что Валерий Сергеевич успел за 8 лет дать сыну очень много, столько, сколько другие за всю жизнь не могут. Сейчас Иван уже взрослый парень. Он танцует, играет на гитаре и мечтает продолжить дело своих родителей на сцене. Иван уже поступил в Театральную школу Олега Табакова.

Сергей Мазаев: Дочь в США

Узнав о беременности Сергей Владимирович предложил бывшей пассии рожать. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/GLOBAL LOOK PRESS

Трое детей музыканта группы «Моральный кодекс» появились в браках, а четвертого ему подарила писательница с Украины, с которой у него случился краткий роман. Дочь Наталья родилась в 1999 году. О своей беременности любовница Мазаева сообщила ему, когда была на третьем месяце. Надо отдать должное, Сергей Владимирович сразу предложил рожать. А ведь к тому времени влюбленные уже успели расстаться.

Сергей Мазаев дал дочери свою фамилию. Фото: НТВ

Мазаев признал дочь, дал ей свою фамилию. И даже старался всегда помогать материально. Увы, много времени на общение у них никогда не было. «Это такая тяжелая рана на моем сердце», - не скрывает чувств Мазаев. Наталья живет в США, где учится в Академии кино и мечтает покорить Голливуд.

Анатолий Журавлев: Счастливый отец и дед

Анатолий Журавлев был 20 лет женат на Наталье Дубонос. Детей в этом браке не было. Однажды актер узнал, что у него есть дочь от актрисы Татьяны Шитовой. Семья после такого известия разрушилась. С Татьяной и дочкой Полиной поначалу общения тоже не получалось. Но потом Журавлев сумел все наладить.

Фото: Instagram.com

У актера Анатолия Журавлева есть дочь Полина от актрисы Татьяны Шитовой (вверху) и сын Антон от Надежды Даниловой (ниже). Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/GLOBAL LOOK PRESS

Фото: Первый канал

Впрочем, оказалось, это не единственный его ребенок. В студенчестве у него был роман с Надеждой Даниловой. Плодом этих отношений стал сын Антон. Тогда Журавлев воспринял известие о беременности подруги без энтузиазма. Но спустя годы наладил отношения с сыном. Мало того, он с удовольствием общается и с детьми Антона, своими внуками.

Игорь Крутой: Все решил тест ДНК

Недавно семья композитора Игоря Крутого стала еще больше. У его сына Якова родился мальчик, которого назвали Игорем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 1990-х годах Игорь Крутой познакомился в магазине «Октябрьский» с симпатичной продавщицей Ириной. У них случился тайный роман. О ее беременности музыкант не узнал. Вскоре Ирина вышла замуж, и муж воспитывал ребенка как своего. О сыне Якове Крутому стало известно не так давно. Яша отыскал телефон старшего сына Крутого Николая, позвонил ему и прислал фотографию своей мамы. Игорь Яковлевич не поверил: «полстраны хотят быть моим сыном», но все же решил сделать экспертизу ДНК. Она подтвердила родство. Сейчас Игорь Яковлевич и Яков общаются. Мало того, сын даже взял фамилию своего знаменитого отца и дружит со всеми детьми маэстро.

Сын и внук Крутого. Фото: Instagram.com

А КАК У НИХ?

Громким скандалом стало известие о наличии у Шварценеггера внебрачного сына Джозефа от служанки Милдред Баэн, 20 лет работавшей в их семье. Супруга Арни не выдержала обмана, брак затрещал по швам и развалился.

Связь рокера Стивена Тайлера с моделью Биби Бьюэль привела к рождению дочери Лив Тайлер, звезды «Властелина колец».

Стивен Тайлер узнал о существовании дочери Лив только в день ее 11-летия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В том, что у него есть внебрачный ребенок, актер Чак Норрис признался сам. Случилось это в 2004 году, о дочери он узнал в 90-х.

Актер Хью Грант в 2011 году стал отцом малышки по имени Табита Чжао Ши от актрисы китайского происхождения Тинглан Хонг.