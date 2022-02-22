Кристина Асмус впервые показала нового возлюбленного

Кристина Асмус. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус не афиширует свою личную жизнь, но и не скрывает, что уже не первый год счастлива в отношениях. После развода актриса снова влюбилась, однако имя нового избранника не называет. В Инстаграме актриса поделилась пикантным фото, на котором она позирует топлесс в объятиях мужчины. Кристина прижимается к обнаженной груди своего спутника. Лица ее партнера не видно, в кадр попала лишь счастливая улыбка Кристины и мужественный подбородок парня, покрытый темной щетиной. Нетрудно заметить, что возлюбленный актрисы отлично сложен – у него подтянутое мускулистое тело.

- Обожаю понедельники, - коротко подписала провокационный снимок звезда фильма «Текст».

Поклонники тут же принялись гадать, кто запечатлен на фото вместе с Кристиной. «Гарик хорошо выглядит», «Даже Харламов похорошел при Собянине», «Ой… Надеюсь, это не со съемок фильма», «Козловский?», «Петров?», «Это Козловский? Подбородок знакомый».

. В Инстаграме актриса поделилась пикантным фото, на котором она позирует топлесс в объятиях мужчины.

Имя Козловского всплыло в связи с тем, что Кристина ранее рассказала о своей новой работе. Она будет сниматься вместе Данилой в главных ролях в сериале «Люся». Режиссером драмеди от создателей «Сладкой жизни» и «Звоните ДиКаприо!» стал Иван Твердовский. Неудивительно, что подписчики Асмус решили, что съемки уже стартовали, и эта сцена может быть одним из эпизодов сериала.

Однако большинство поклонников актрисы сошлись во мнении, что Кристина позирует в объятиях своего любимого мужчины - актера Романа Евдокимова. Во всяком случае, на шее незнакомца со снимка Асмус есть точно такая же родинка, как у Евдокимова.

Кристина и Роман работают вместе в театре Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. Примечательно, что Асмус впервые публикует в Инстаграме снимок с возлюбленным. А вот Евдокимов уже делился кадрами с Кристиной. На одном из опубликованных им фото он обнимает девушку, прикрывающую лицо полотенцем после душа. Подписчики сразу вычислили, что на снимке изображена Кристина Асмус.

Поклонники уверены, что Кристина позирует в объятиях своего любимого мужчины - актера Романа Евдокимова. Фото: Интстаграм.

Актриса не раз говорила, что она сейчас находится в абсолютной любви. Кристина даже познакомила своего мужчину с дочкой Настей. Правда, представлять бойфренда широкой публике Асмус, похоже, не намерена. Возможно, 33-летнюю артистку смущает то, что Роман на шесть лет моложе ее. Вряд ли 27-летний актер готов к серьезным отношениям: судя по всему, он настолько поглощен карьерой, что ему не до семейной жизни. Да и Кристина плотно занята во многих проектах. Актриса постоянно жалуется на усталость и говорит, что из-за занятости спит по четыре часа в сутки.