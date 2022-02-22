Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов: Сохранение языкового многообразия -важнейшая задача стратегии национальной политики России

Игорь Баринов, руководитель ФАДН. Фото: Сергей БОБЫЛЁВ/ТАСС

Международное десятилетие языков коренных народов мира было провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году. Как отметил в ходе заседания руководитель ФАДН Игорь Баринов, Россия одной из первых стран-членов ООН поддержала эту инициативу и приступила к ее реализации. Координатор работы – Федеральное агентство по делам национальностей.

- Сохранение языкового многообразия является важнейшей задачей стратегии национальной политики Российской Федерации. Представители нашей страны активно поработали в глобальной целевой группе, которая разработала глобальный план действий. Наш оргкомитет активно работал больше полугода. Важным результатом этой работы стало утверждение председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным плана основных мероприятий по проведению в России десятилетия языков коренных народов. Планы емкие и концептуально четко проработаны с точки зрения учета как рекомендаций глобальной целевой группы, так и наших национальных приоритетов, - сказал Игорь Баринов.

В рамках заседания его участники обсудили основные мероприятия в сфере образования и подготовки педагогических кадров, участие объединений коренных малочисленных народов Российской Федерации в подготовке мероприятий, опыт субъектов Российской Федерации и крупных промышленных компаний по подготовке к Десятилетию.

Его фактическим стартом стал Всероссийский этнодиктант на языках коренных народов, который состоялся 18 февраля 2022 года. Всего в плане предусмотрено более 60 мероприятий, которые разделены на шесть тематических разделов, посвящённых совершенствованию государственного управления, образованию и подготовке педагогических кадров, науке, цифровизации и книгоизданию.

Ряд мероприятий плана будут проводиться регулярно. Например, раз в два года будет проводиться международная конференция по проблеме сохранения языков коренных народов. Её организаторами станут Федеральное агентство по делам национальностей, МИД России и Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Раз в три года будет проводиться Всероссийский съезд преподавателей родного языка и литературы коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Первая такая встреча запланирована на 2022 год.

Фото: Марина ЛЫСЦЕВА/ТАСС

Ежегодно Минобрнауки и Институт языкознания РАН будут проводить исследования социолингвистической ситуации языков коренных народов и научные исследования по отдельным темам.

В рамках Десятилетия также будут проходить гастроли самодеятельных и театральных коллективов.

Большое внимание в ходе Десятилетия уделено разработке клавиатурных раскладок, шрифтов и мобильных приложений на национальных языках.

- Мы проанализировали и выяснили, что в таблице юникода отсутствуют 60 символов, которые используются в письменности наших коренных народов, - сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, - Очень важно в течение десятилетия внести эти символы в раскладку клавиатуры. Мы уже начали прорабатывать этот вопрос с заинтересованными компаниями. Это позволит, например, молодежи общаться на родном языке в социальных сетях, а учителям использовать эти раскладки при дистанционном обучении.

На заседании представитель Сахалин Энерджи Юлия Завьялова и представитель Норникеля Михаил Кузнецов рассказали о реализации проектов по поддержке коренных народов, проживающих на территории присутствия компаний.

- Сегодня обсудили комплексный план, который действительно научно проработан создает хорошие предпосылки для сохранения языков, на которых говорят в нашей стране. Их с учетом диалектов – более 270. К сожалению, ряд этих языков относится к вымирающим и нуждается в очень сильной поддержке. Поэтому очень важно взаимодействие между общественными организациями, институтами гражданского общества коренных малочисленных народов, органами власти и бизнесом, работающим на территории малочисленных народов, - поделился мнением председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин, - Я считаю, что в стране удалось создать хорошую модель отношений с добывающими компаниями, которые так или иначе оказывают влияние на жизнь коренных народов. В основе этих отношений лежат взаимопомощь и поддержка, которая заключается не просто в сохранении языка и культуры, но и в создании рабочих мест для представителей коренных народов.