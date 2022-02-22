Германия остановила сертификацию «Северного потока-2»

Постройка газопровода "Северный поток - 2" завершилась в сентябре прошлого года с 15-месячным опозданием. Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц распорядился остановить процесс сертификации газопровода «Северный поток 2».

- Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации «Северный поток 2» не может быть запущен, - заявил Шольц.

Постройка газопровода завершилась в сентябре прошлого года с 15-месячным опозданием и должна была получить одобрение (сертификацию) со стороны Еврокомиссии нынешним летом. Палки в колеса строительству активно совали США, заинтересованные в том, чтобы Европа переключилась на импорт американского сжиженного газа. Германия была кровно заинтересована в запуске «Северного потока 2», по которому могла бы гарантированно получать и распределять дальше по континенту 55 млрд куб. м российского газа в год. Причем, по гораздо более дешевым ценам, чем предлагают США.

У немцев нет альтернативы углеводородному сырью. Германия демонтировала все свои АЭС, а «зеленая энергетика», основанная на ветряках и солнечных батареях, пока не может обеспечить даже половины тех мощностей, что требуются, например, для металлургии или химической промышленности. Поэтому германский бизнес вложил в постройку трубопровода свыше миллиарда евро. Газпром-то свои затраты уже почти окупил, за счет растущих цен на голубое топливо, а вот немецкие деньги, похоже, так и останутся лежать на дне Балтики. Так что санкцией против «Северного потока 2» Германия вредит больше себе, чем России.

Между тем, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел сегодня в Брюсселе совещание с постпредами стран ЕС, на котором обсудил принятие персональных санкций в отношении российских граждан и компаний, причастных к решению о признании Донецкой и Луганской народных республик. При этом он счел необходимым подчеркнуть, что «возможный ввод российских войск в Донбасс нельзя назвать полномасштабным вторжением, поэтому в отношении России будет принята только часть санкций, разработанных ЕС на случай нападения на Украину».

Президент США Джо Байден заявил о планах подписать указ о запрете для американцев новых инвестиций в ДНР и ЛНР, а также на финансирование республик и на торговлю с ними. «Шквал» санкций также пообещал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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