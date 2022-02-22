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Наука22 февраля 2022 12:09

Снег растаял – дворы и парки в «минах»: убирать собачьи кучи изобретатель предлагает с помощью пылесоса

В России изобрели пылесос для собачьих отходов
Оксана КРУЧЕНКО
Оксана КРУЧЕНКО
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Промышленный дизайнер Татьяна Охапкина разработала устройство, предназначенное для уборки биологического мусора.

Промышленный дизайнер Татьяна Охапкина разработала устройство, предназначенное для уборки биологического мусора.

Время идет своим чередом. Весна понемногу вступает в свои права. Сугробы «худеют», обнажая темные островки земли и собачьи «мины». Как же они бесят! В некоторых дворах ступить негде. Буквально. Прыгая между кучами на пальчиках, даже самый отъявленный собачник начинает тихо ненавидеть и псин, уделавших за зиму окрестности, и их хозяев, брезгующих убрать за питомцами. Вообще, эта импортная привычка, похоже, выработается у россиян еще очень нескоро. «Убирать «его»? А дворники на что?»

Но изобретатели – люди творческие и где-то даже наивные, они верят в лучшее и придумывают «приспособы», которые могут помочь спасти весну от ка…- катастрофы. Так, московский промышленный дизайнер Татьяна Охапкина разработала устройство, предназначенное - если говорить «с обиняками» и без режущих ухо слов, для уборки биологического мусора. Татьяна - член ассоциации промышленных дизайнеров IDA, член Международной Общественной Ассоциации Союза Дизайнеров, национальный победитель конкурса James Dyson Award 2018 и победитель международного конкурса «Дизайн Перспектива» 2021. Другими словами, дело свое знает.

По сути она придумала, что убирать за собачками можно с помощью переносного, но очень мощного пылесоса, куда, как обойма, заправляются пакеты. Он всасывает кучи с такой «страстью», что – уверяет Татьяна, на земле заде следа от них не остается. И это не все «фишки».

- Это устройство с вакуумным забором и автоматической упаковкой отходов в пакеты, - рассказывает технические подробности изобретатель Охапкина. - Попадая внутрь, мусор прессуется и отправляется в специальный контейнер. Чтобы убрать за собакой, человеку даже не нужно наклоняться. Никаких лопаток не надо. При нажатии кнопки на ручке, выдвигается телескопическая трубка и готово – можно «пылесосить». Причем трубка не пачкается, так как «грязь», попадая внутрь устройства, сразу прессуется и упаковывается – по всей длине до контейнера она проходит в герметично упакованном виде. Единственное, наконечник трубки нужно мыть.

Татьяна, у которой, кстати, собаки нет, но которая терпеть не может наблюдать, во что превращаются городские дворы и парки весной, уверена, что попади ее ноу-хау в обиход, собачники перестанут артачиться, и начнут-таки убирать за своими питомцами. И ничего особенного в том, чтобы прогуливаться по улице с «пылесосом» в руках.

- Устройство компактное и удобное. Пользоваться им не стыдно, наоборот - стильно, - считает изобретатель. - И главное, такие люди, которые будут убирать за своими питомцами, станут вызывать уважение со стороны остальных горожан.

Впереди «пылесос» для к… - куч - ждут «пользовательские испытания». Экспериментальная партия электрических уборщиков пройдет проверку «в полях» и, если собачникам понравится изобретение, Татьяна будет добиваться запуска своего «спасателя весны от мин» в массовое производство. Пусть все получится. Авось, следующая весна будет чище.

Наука: Клуб любознательных