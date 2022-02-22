«Адских» санкций не будет: как Запад отомстит России за признание ДНР и ЛНР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, уже успевший пообещать России самые жесткие санкции в ответ на признание республик Донбасса. Фото: REUTERS

- Первые заявления из Вашингтона и европейских государств, вселяют оптимизм. Но «адские» санкции введут совершенно точно. Что будет дальше?

- У меня нет уверенности, что мы получим тот самый пессимистический пакет санкций - «адский». Дело в том, что предыдущий опыт введния санкций показывает, что ими изменить позицию России по ключевым для Запада темам не удалось.

Есть понимание, что даже самый жесткий вариант санкций, который может сегодня ввести Запад против России, приведет к тому же самому эффекту. То есть близкому к нулю. Да, мы потеряли много с 2014 года. Реальные доходы населения с 2014 по 2020 год упали на 10%. Но тут и пандемия, и нефтяной кризис, а не только давление санкций. Хотя они тоже внесли свой вклад.

Возникает вопрос: а стоит ли вводить санкции, если они не сработают? При этом они будут иметь отрицательные последствия для всей мировой экономики. Не только российской, но и американской, и европейской.

Какой тогда смысл в санкциях? Западу надо показать, что он недоволен. Но для этого достаточно персональных санкций. Не исключено – против всех российских чиновников, которые на Совете безопасности высказались за признание ДНР и ЛНР. Такое возможно. И какие-то санкции против конкретных организаций.

Но полноценного давления на Россию, включая отключение от долларовой системы, от системы платежей SWIFT, запрет на экспорт нефти и газа, такого не будет. Это маловероятно. Это было бы возможно, если бы российская армия двинулась в глубь Украины – в сторону Киева.

- А если Россия пойдет не на Киев, а в сторону Мариуполя? Что будет?

- Вероятность этого есть. Потому что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, которые записаны в их конституциях. А это граница Донецкой и Луганской областей, большая часть которых сегодня под контролем Киева. Это одна из развилок, первая точка, о которой надо понять: российская армия пойдет защищать ДНР и ЛНР в их конституционных границах, или мы остановимся пока на сегодняшних границах?

Вторая развилка – это заявление президента о том, что Россия может вполне показать Украине настоящую декоммунизацию. То есть декоммунизация – это не только памятники сбрасывать, но и что-то еще. По моим ощущениям, это «что-то еще» - это ликвидация той инфраструктуры, которая была создана на Украине советской властью.

В чем интерес Запада на Украине? Это инструмент давления на Россию, инструмент создания хаоса. В условиях признания ДНР и ЛНР ценность Украины как инструмента давления на Россию резко падает. Да, Запад хочет сохранить лицо, свои активы на Украине. Но Киев становится гораздо менее ценным активом для разжигания европейской войны.

Запад сохранит интерес к Украине, но вероятность жестких санкций падает. Так что я бы на месте лиц, принимающих решения в нашей стране, сейчас бы остановился и подождал.

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