Средства от грибка ногтей: как правильно выбирать?

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Грибок ногтей – проблема очень распространенная. По некоторым данным, с ним хоть раз в жизни сталкивались 10 –12% россиян [1]. Но это, вероятно, не самые точные цифры, возможно, с онихомикозом (так называется это инфекционное заболевание) не понаслышке знакомо большее количество людей.

Заподозрить грибковое поражение ногтей возможно. Ноготь, как правило, становится желтоватым или сероватым по цвету, уплощается или утолщается, свободный край ногтя становится неровным, крошится. Может появиться неприятный запах. Если заболевание не лечить, могут возникнуть и более тяжелые последствия, в том числе и для организма в целом.

У мужчин онихомикоз (особенно стоп) встречается в 1,5 раза чаще, чем у женщин. Дети им почти не болеют, страдают от грибка в основном взрослые и пожилые люди [2].

Появление грибка ногтей может быть связано со снижением иммунитета. А заразиться можно в общественных местах: на пляже, в бассейне, сауне, салоне красоты, в душевой и раздевалке фитнес-клуба, при пользовании общим бельем или полотенцем с инфицированным.

Онихомикоз – это не только эстетический недостаток. Грибок как инфекционный агент может повышать аллергизацию организма. Становиться причиной грибковых высыпаний на коже, окружающей пораженные ногти . При определенных проблемах со здоровьем грибок ногтей может привести к развитию такого хронического заболевания, как диабетическая стопа.

Появление первых признаков грибка ногтей – повод как можно скорее обратиться к врачу. Только доктор может подтвердить диагноз онихомикоза и определить конкретного возбудителя с помощью лабораторного исследования.

И дальше появляется главный вопрос: какое средство для лечения онихомикоза выбрать? Фармацевты в аптекахмогут предложить пациенту несколько вариантов. На что же ориентироваться при выборе? На мнение фармацевта? Цену? Или, может быть, на форму, в которой выпускается лекарственный препарат?

Давайте разбираться.

Лекарственные препараты от грибка ногтей бывают в виде растворов, кремов, мазей, спреев и лаков. У каждой лекарственной формы есть свои плюсы и минусы.

Растворы.

Это лекарственные препараты, которые представлены во многих аптеках с разбросом по цене. Выбор средства от грибка ногтей в виде раствора довольно разнообразен. Это из плюсов.

Минусы связаны, как ни странно, с самой лекарственной формой. Кажется, что жидкость может лучше попадать в толщу ногтя... Но на деле раствор наносится только под свободный край ногтя - на срез и оттуда может не проникать полностью в глубокие слои ногтевой пластинки и в трудно доступные микрополости, где «поселился» грибок.

Еще из неудобств: жидкие препараты приходится наносить на пораженные грибковой инфекцией ногти два раза в день. Это довольно проблематично, если ходить на работу, учебу или находиться в отпуске. Необходимо, например, ставить себе напоминания на телефон. После нанесения средства в виде раствора приходится ждать, пока оно полностью не высохнет. Еще один неприятный момент – средство легко смывается в ванне или под душем, из-за чего может пострадать эффективность лечения.

Кремы, мази, спреи.

Это средства от грибка, как правило, на масляной или водной основе. Их стоимость разнится.

Пациенты, внимательно читающие инструкции по медицинскому применению, наверняка заметят: эти лекарственные формы чаще всего используются для лечения грибковых поражений (микоза) кожных покровов. Этипрепараты хорошо проникают в наружный слой кожи - эпидермис, уничтожая возбудителей микоза кожи. То есть для лечения грибковых поражений кожных покровов эти лекарственные формы вполне эффективны. Но ноготь имеет более плотную структуру, для лечения грибка ногтей и достижения всех мест локализации инфекции в глубоких слоях ногтевой пластинки подойдет другая лекарственная форма.

Лаки.

Начнем с плюсов.

Разберем на примере оригинального и широко применяемого противогрибкового лака для ногтей – ЛОЦЕРИЛ® [3]. Во-первых, доказанная выраженная противогрибковая эффективность действующего вещества лака – аморолфина, которое проникает глубоко в ноготь, вплоть до ногтевого ложа (кожи под ногтем). То есть борется с грибками по всей толщине ногтевой пластинки, вне зависимости от того, где «прячется» грибок.

Во-вторых, удобная лекарственная форма позволяет зафиксировать препарат на ногте. Лак можно наносить 1 раз в неделю*, при этом обеспечивается длительное, постоянное лечебное действие. Неоспоримый плюс – лак водостойкий. Не смывается при контакте с водой, например, в душе, ванной или бассейне, не стирается в обуви, что позволяет активному веществу действовать без перерывов.

В-третьих, лак – удобная лекарственная форма именно для лечения грибка ногтя. Позволяет равномерно покрыть полностью весь ноготь, что обеспечивает работу препарата по всей площади ногтевой пластинки.

И есть еще один важный момент специально для женщин. Лечебный лак ЛОЦЕРИЛ® можно применять под обычным косметическим лаком для ногтей. А значит, проходить курс лечения, не афишируя проблему окружающими сохраняя эстетический вид ногтей на кистях и стопах.

Из минусов кто-то может назвать высокую цену лечебного лака. Но тут стоит “подключить к математике логику”. Если взять за основу весь курс лечения грибка ногтей (от 6 месяцев на руках до 9-12 месяцев на ногах) [4], то лак получается не таким уж дорогим. Согласно имеющимся данным, одной упаковки лака во флаконе 2,5 мл хватает на весь курс лечения грибка ногтей кистей, а во флаконе 5 мл – стоп (если нет тотального поражения ногтей**). А, например, тех же противогрибковых препаратов в виде растворов на курс лечения необходимо несколько упаковок. Логично считать стоимость средства, именно исходя из курса лечения.

Итак, еще раз суммируем данные по противогрибковому лаку для ногтей – ЛОЦЕРИЛ®[3]. Препарат содержит действующее вещество аморолфин, которое обладает широким спектром действия и высокоактивен в отношении как наиболее распространенных, так и редких возбудителей грибковых поражений ногтей.

Препарат не только полностью покрывает ноготь снаружи, но и проникает внутрь ногтя, действуя непрерывно в течение 7–10 дней. Противогрибковый лак ЛОЦЕРИЛ® создает полимерное покрытие, которое остается на поверхности ногтя вне зависимости от активности человека, наносить можно 1 раз в неделю*, и после вести привычный образ жизни – ходить в душ, бассейн, фитнес-клуб, пользоваться мылом, носить носки и обувь, лак останется на ногтях и будет продолжать лечебное действие.

*1-2 раза в неделю [3].

** При терапии онихомикоза стоп и кистей и поражении единичных ногтевых пластин с дистального или бокового краев на 1/3 – 1/2 пластины [4].

1. Сергеев А. Ю., Бурцева Г. Н., Сергеев В. Ю. Фармакокинетика и перспективы местной терапии онихомикозов. Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2016. - № 2. с. 78-84.

2. Сергеев Ю. В., Сергеев А. Ю. Онихомикозы. Грибковые инфекции ногтей. - М.: Гэотар-Медицина, 1998. - с. 14-22, с. 33-42, с. 75-120.

3. Инструкция по медицинскому применению препарата Лоцерил®, РУ П N012558/01.

4. Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2015. Деловой экспресс, Москва, 2016.

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