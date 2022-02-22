23 февраля на канале ViP Megahit смотрите культовую трилогию «Железный человек»

Сегодня у киновселенной Marvel миллионы поклонников по всему миру. Фото: кадр из фильма

Борьба Железного человека с силами зла из фильма в фильм пойдёт по нарастающей: ему противостоят вражеские солдаты, политики, международные террористы, а на десерт – внутренние демоны!

Сегодня у киновселенной Marvel миллионы поклонников по всему миру. Создатели супергероев купаются в лучах славы, зарабатывая миллиарды долларов. Но мало кто знает, что именно с «Железного человека» началась её великая история. Первый фильм знаменитой киновселенной вышел в 2008 году. Картина имела ошеломительный успех. За первые 17 дней мирового проката «Железный человек» собрал свыше 430 млн. долларов, при бюджете 140 млн. долларов. Ленту несколько раз номинировали на премию «Оскар».

Первая часть популярной трилогии повествует, собственно, о становлении персонажа. Главный герой фильма -Тони Старк- гениальный изобретатель, промышленник, руководитель компании «Stark Industries» по производству оружия. Он никогда не был образцом добродетели, как, например, Супермен, но и в совершении злодеяний замечен не был. Волею судьбы Тони Старк попадает в плен к Афганским террористам, где его заставляют создать оружие массового поражения. Вот тут-то и начинается самое интересное. Старк проявляет недюжинные способности, чтобы выбраться из плена и начать миссию по спасению мира. Ну, а как же без этого – ведь он – супергерой!

Во второй и третьей частях знаменитой франшизы приключения Тони Старка по прозвищу «Железный Человек»продолжатся, они станут еще более необычными и зрелищными. Он будет совершенствовать и модифицировать свой костюм, который предает ему сверхсилу. Тони Старку даже предложат продать его разработку правительству США. Но у героя на жизнь - другие планы. Теперь он один из основателей «Мстителей» и для него отстаивать ценности команды – дело чести! В итоге Старк будет вынужден не только бороться с мировым злом, но и разбираться с самим собой, чтобы ответить на терзающий его вопрос: что важнее – костюм или человек?

Сейчас уже сложно представить, но ведь главного героя – Железного человека – мог не сыграть Роберт Дауни-младший. На роль знаменитого супергероя в разное время пробовались Том Круз и Сэм Рокуэлл (в сиквеле исполнил роль Джастина Хаммера), но в итоге после долгих переговоров и из-за сильного сходства со своим персонажем Дауни-младший приступил к съемкам. Актер покорил зрителей невероятной харизмой и обаянием. После выхода трилогии он стал настоящей легендой и завоевал множество престижных кинонаград. Нельзя не сказать о блестящей актерской игре других героев киновселенной. В «Железном человеке» снялась целая россыпь голливудских звезд: Гвинет Пелтроу, Терренс Ховард, Джефф Бриджес, Лесли Бибб, Шон Тоуб и другие.

Фильмы о Железном человеке, безусловно, являются жемчужиной кинематографической вселенной Marvel. Экшн, динамика, потрясающие спецэффекты, яркий актерский состав, лирические переживания героев – всё в лучших традициях картин о вечном противостоянии добра и зла.

23 февраля включайте ViP Megahit в пакете ViP и погружайтесь в захватывающий мир Богов и супергероев вместе с Тони Старком. Три части выйдут в эфир, начиная с 18:00.