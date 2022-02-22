Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19: пациентам из групп риска предложат дневной стационар

В документе приводятся последние данные о варианте «омикрон» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО СИНДРОМА «КРАСНОГО ГЛАЗА»

Минздрав России выпустил обновленную, 15-ю версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В документе приводятся последние данные о варианте «омикрон»:

- инкубационный период, то есть срок от заражения до появления симптомов, может составлять от 2 до 7 суток, чаще всего - 3-4 суток;

- симптомы омикрон-ковида в большинстве случаев похожи на признаки ОРВИ, а именно, это:

* повышение температуры,

* кашель - сухой или с небольшим количеством мокроты - в 80% случаев,

* одышка,

* утомляемость,

* ощущение заложенности в груди.

Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита - воспаление слизистой оболочки глаз, или синдром «красного глаза».

ЧЕМ УДАРИТЬ ПО ВИРУСУ

В числе лекарств, заточенных непосредственно на противодействие коронавирусу (так называемые этиотропные препараты), в 15-й версии Методических рекомендаций значатся: фавипиравир, молнупиравир, ремдесивир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (препарат МИР 19), умифеновир и интерферон-альфа.

В документе, в частности, разъясняется, как работает «Мир 19», разработанный российскими учеными. Препарат способствует «распознаванию геномных мишеней вируса с последующим привлечением собственных белковых комплексов клетки». Эти белки бьют по вирусному геному и нарушают процесс воспроизводства вирусных частиц. Лекарство применяется только в стационаре, в виде ингаляций.

Еще один противовирусный препарат - молнупиравир. Изначально он разработан компанией Merck, в России зарегистрирован его аналог (дженерик). «У пациентов… получавших молнупиравир в дозе 800 мг (четыре капсулы по 200 мг) каждые 12 часов в течение 5 дней, достоверно установлено снижение риска госпитализации или смерти по сравнению с группой плацебо», говорится в документе.

Вообще, любые противовирусные средства нужно начинать применять как можно раньше, не позднее 7-8 дня от начала болезни (появления первых симптомов), подчеркивают авторы рекомендаций.

КАК ПОМОГУТ ПАЦИЕНТАМ ИЗ ГРУПП РИСКА

Особое внимание в обновленной версии методички Минздрава уделяется пациентам из групп риска. Поскольку для них наиболее высока угроза развития тяжелых осложнений при заражении коронавирусом, то могут быть назначены особые препараты для нейтрализации SARS-CoV-2. Это лекарства на основе так называемых вируснейтрализующих моноклональных антител (МКА).

В список входят однокомпонентные (сотровимаб, регданвимаб), а также комбинированные (бамланивимаб+этесевимаб; касиривимаб+имдевимаб) препараты. Ни одно из таких средств пока не зарегистрировано в России. Поэтому для их применения необходимо решение врачебной комиссии медицинской организации, где лечится пациент. Еще одно условие - «наличие препарата в субъекте РФ», говорится в документе. Иными словами, многое будет зависеть от региональных властей и бюджетов (МКА - дорогостоящие лекарства).

Важно, что Минздрав определил круг пациентов, которые могут претендовать на лечение вируснейтрализующими моноклональными антителами. Это:

- беременные женщины, имеющие хотя бы один фактор риска тяжелого течения ковида (ожирение, диабет 2-го типа и т. д.);

- пациенты с иммунодефицитами (после трансплантации органов, с онкогематологическими заболеваниями и др.);

- больные сахарным диабетом 1 и 2 типа тяжелого течения;

- пациенты с хронической болезнью почек (4 стадия);

- больные ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких) тяжелого и крайне тяжелого течения;

- пациенты с тяжелой формой бронхиальной астмы;

- пациенты 65 лет и старше с ожирением 2-3 степени и/или тяжелой формой хронической сердечной недостаточности.

Вируснейтрализующие моноклональные антитела вводятся таким пациентам внутривенно в условиях дневного стационара, отмечается в Методрекомендациях Минздрава.

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