Постковид или сезонная хандра: Врач рассказала, почему мы так устаем

Постковидный синдром — это комплекс симптомов, которые возникают после перенесенного COVID-19 и завершения лечения. Фото: Shutterstock

Зимой, а особенно к февралю-началу марта многие чувствуют постоянное недомогание: вроде бы ничего не болит, но ни на что нет сил, все время ощущается усталость, тяжело даются даже простые и привычные действия. Что же это – последствия предвесенней хандры или постковидный синдром? Можно побороть этот состояние?

Расскажет, как отличить обычную усталость от постковида Екатерина Гергесова, врач высшей квалификационной категории, к.м.н., медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U.

Постковидный синдром: вечная усталость и раздражительность

По официальным данным Роспотребнадзора и ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, «постковидный синдром» — это комплекс симптомов, которые возникают после перенесенного COVID-19 и завершения лечения. Развивается он примерно на 10-12 неделе после перенесенного ковида. У человека может быть как один симптом, так и сразу несколько: одышка (как следствие пробоем с легкими или сердечно-сосудистой системой), нарушения обоняния, вкуса, пищеварения, неврологические симптомы - утомляемость и раздражительность.

Это было после первых штаммов. «Омикрон» внес небольшую корректировку. Уже сейчас врачи могут говорить о том, какой «хвост» остается после «омикрона»: астения (сильная усталость, быстрая утомляемость) выходит на первое место. Примерно 40 процентов взрослых и детей процентов, поймавших постковид, жалуются именно на это (данные ВЦИОМ https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/postkovid-stradaem-no-ne-lechimsja). Также добавляют, что страдает память, нарушается концентрация внимания.

Как сказал представитель Роспотребандзора, эпидемиолог, член-корреспондент РАН Александр Горелов, постковид развивается и у тех, кто перенес болезнь тяжело, и у тех, кто не заметил вообще никаких симптомов. И поражает он людей любого возраста. Уже сейчас врачи насчитали «букет» из 16 неврологических проблем, которые возникают из-за постковида. Среди них первое место занимает астения. В этом состоянии даже с дивана встать тяжело — сразу устаешь.

- Для оценки выраженности одышки и проблем с легкими при постковидном синдроме врачи применяют пульсоксиметр, чтобы оценить насыщенность крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, рентгенографию и спирометрию – оценку вдоха и выдоха, - объясняет Екатерина Гергесова. - А чтобы выявить причину других жалоб, врач направит на лабораторные исследования – в первую очередь, это общий и биохимический анализы крови, оценка свертываемости крови с определением D-димера. Это показатель, который показывает, есть ли избыточное тромбообразование. Отказываться от диагностики не стоит – коронавирус оказывает негативное влияние на все системы и органы, что чревато весьма серьезными последствиями, если упустить проблему.

Что делать при постковидном синдроме?

Коронавирус наиболее сильно влияет на легкие, сердце, сосуды и нервную систему. Все это приводит к нарушениям когнитивных функций – ухудшается память, снижается концентрация внимания, сообразительность, способность работать и учиться. Чем сложнее это дается – тем больше накапливается усталость, ведь мы из-за постковидного синдрома тратим больше сил на выполнение обычных задач.

Восстановление зависит от степени выраженности постковидных изменений. Врач может составить правильные рекомендации, исходя из состояния пациента, его здоровья, наличия хронических болезней. Весьма неплохие результаты у лечебной физкультуры с постепенным увеличением нагрузки. Обязательна сбалансированная диета с достаточном количеством белков, жиров, углеводов, клетчатки, витаминов и минералов, но без употребления жирного, жаренного, алкоголя.

Также врач может подобрать с помощью анализов на уровень витаминов и микроэлементов прием витаминно-минеральных комплексов. Самоназначение таких комплексов не рекомендуется, т.к. трудно угадать без диагностики, какого именно витамина вам не хватает и какая дозировка необходима. Передозировка же витаминов приводит к расстройствам ЖКТ, аллергиям и т.д.

Уже сейчас врачи могут говорить о том, какой «хвост» остается после «омикрона»: астения (сильная усталость, быстрая утомляемость) выходит на первое место. Фото: Shutterstock

Для восстановления памяти и улучшения работы нервной системы после COVID-19 врачи могут подобрать препараты для улучшения мозгового кровоснабжения и функции нейронов.

Если не хотите идти к врачам, то хотя бы больше гуляйте, высыпайтесь, правильно дышите и пойте!

Осенне-зимняя хандра: вялость и тоска

Другая причина хронической усталости – это осенне-зимняя хандра, которая начинается примерно в ноябре из-за нехватки солнца и сокращения светового дня. Сезонная хандра длится порой до конца марта, и для нее характерны перепады настроения, заторможенность, вялость. А также нарушения в когнитивной сфере - потеря концентрации внимания, ухудшение памяти, тяжесть любых интеллектуальных нагрузок, даже чтения любимой книги.

На первый взгляд, все то же самое, что и с постковидным синдромом, но разница кроется в причинах.

Три основные фактора сезонной хандры:

* недостаток солнца - короткий световой день осенью и зимой, нередко при пасмурной погоде, оказывает угнетающее действие на психику. А еще под действием ультрафиолетовой части солнечного света в нашей коже вырабатывается витамин D3 (холекальциферол). Мало света – мало витамина, а это приводит к хронической усталости, снижению выносливости, депрессивным состояниям, нарушениям сна, ухудшению памяти и внимания;

* влияние солнечного света на выработку мелатонина и серотонина – гормонов, которые формируют настроение, регулируют циклы сна и бодрствования. Когда наступает темнота, серотонин превращается в мелатонин, а они вызывает сонливость, чтобы мы заснули. Но когда темно почти постоянно, мелатонина вырабатывается слишком много, а серотонина – мало, что формирует тяжелое, сонливое состояние, снижается эмоциональный фон, ухудшается настроение,

* нехватка витаминов и микроэлементов из свежих овощей, фруктов, ягод и зелени. В зимних фруктах и овощах, несмотря на всю их доступность, полезных веществ все же намного меньше. А чем меньше полезных веществ получает организм – тем тяжелее ему функционировать, и это касается в том числе нервной системы.

Меры против хандры

Для начала стоит обратиться к врачу, а не ждать, пока само пройдет – ведь хандра буквально вредит организму, которому нужен и витамин D, и баланс мелатонина с серотонином для нормального функционирования. Какие анализы может назначить врач:

1. Анализ уровня мелатонина и серотонина.

Содержание мелатонина меняется в течение суток, он в основном вырабатывается ночью, так что анализ сдают рано утром. В норме уровень мелатонина по утрам - 15-30 пг/мл. Норма серотонина - 50-220 нг/мл. Повышение мелатонина и понижение серотонина может указывать на депрессивное состояние.

2. Исследование на уровень витамина D (25-ОН Витамин Д).

Почти у всех жителей центральной России наблюдается нехватка этого витамина. Однако анализ по возможности сделать стоит – вдруг у вас его достаточно? Такое редко, но бывает. Передозировка этого витамина негативно сказывается на здоровье. Без анализов в нашем климате витамин D стоит принимать всем хотя бы в профилактической дозировке. Согласно рекомендациям Минздрава России от 2021 года суточная норма витамина D (холекальциферол D и эргокальциферол D ) для взрослых в 18−50 лет составляет 600−800 МЕ, для людей старше 50 – 800-1000 МЕ, для беременных и кормящих — 800−1200 МЕ.

3. Врач может подобрать также комплекс анализов на содержание витаминов, как и при постковидном синдроме.

После диагностики профильный специалист подбирает препараты для коррекции ситуации - лекарства, регулирующие уровень гормонов, витаминный комплекс при нехватке витамина D3, витамины группы В, необходимые для работы нервной системы.