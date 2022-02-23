Последние новости о ситуации вокруг Украины на 23 февраля 2022 года: Россия установила дипотношения с ДНР и с ЛНР, а Киев хочет такие отношения с Москвой разорвать

По случаю признания ЛДНР Россией в Донецке устроили праздничный салют. Фото: REUTERS

Только вчера вечером президент России Владимир путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а события см того момента ускорились. Вплоть до того, что после вчерашнего праздничного салюта сегодня ВСУ в последней попытке нагадить людям устроили такой обстрел Луганска, что в столице ЛНР пришлось отменять праздничный концерт. Ничего, тешить себя безнаказанностью им осталось совсем недолго.

А по сообщениям Народной милиции ДНР, украинские силовики переместили в район Мариуполя танки и РСЗО "Град", а зенитно-ракетные дивизионы, на вооружении которых стоят С-300 и "Буки-М1", заняли позиции у аэропортов в Киеве, Харькове и Черкассах. Вокруг Украины происходило не менее интересное, чем вна…

ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ СЕБЕ В НОГУ, РУКУ И ГОЛОВУ

Лидер Германии Олаф Шольц велел приостановить сертификацию "Северного потока-2" Фото: REUTERS

Канцлер ФРН Олаф Шольц объявил, что он остановил сертификацию "Северного потока – 2" из-за признания Москвой ЛНР и ДНР: "В связи с актуальным развитием мы должны заново оценить эту ситуацию". Он заявил, что дал соответствующие указания Минэкономики ФРГ.

- Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток-2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2 000 евро за тысячу кубов газа! – отреагировал на решение Шольца Дмитрий Медеведев.Но последствия решения Шольца выходят далеко за пределы просто роста цен на газ. Во-первых, канцлер запустил механизм банкротства достаточно большого количества немецких компания, работавших на "СП-2". Во-вторых, крупные газовые гиганты Германии и ЕС, участвовавшие своими деньгами в проекте, будут крайне недовольны своими убытками. В-третьих, Шольц сработал своими действиями на США и против Европы. А что касается Украины, то напрасно в Европе думают, что теперь загрузят ГТС по полной. Это и не в интересах США, желающих посадить Европу на свой дорогой СПГ вместо дешевого российского природного газа. В идеале, по их представлениям, Европа должна полностью отказаться от российского газа. Но Россия в обозримом будущем сможет переориентировать свой газ на восток, а вот украинская труба, которая работает в одну сторону, останется в таком случае совсем пустой.

И это тот же Шольц, говоривший, что регулятор независим, а правительство не может на него влиять. Молодец. Садись, два.

США ПОДДЕРЖАЛИ МЭРА ВИТАЛИЯ

Кто-то смог вложить весьма популярную у свидомитов мысль в мозг мэра Киева Виталия Кличко, в результате чего боксер послушно повторил: "Русь была Киевской, а Киев — великим городом, ещё когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва". Посольство США на Украине, не успевшее вовремя затормозить во Львове и проскочившее по инерции в Польшу, взяло на вооружение изречение Кличко и даже забабахало серию изображений Киева в 1000-х годах параллельно с якобы подмосковными болотами в это же время.

Но на месте американцев вряд ли стоило так стараться, а лучше бы им самим было вспомнить, что Москву основали в 1147-м, а на месте Вашингтона еще много столетий после этого не только лягушки квакали, но и гадюки ползали. Наш Большой театр был основан в 1776-м году, а их столица Вашингтон – лишь в 1790-м. Не стоит кидаться камнями в соседа, живя в стеклянном доме, как любят говорить сами американцы. Но, как выясняется, не про себя.

А если учесть, что на Руси, не имеющей отношения к Киеву, есть старинные города, не уступающие по возрасту Киеву, то заткнуться следовало бы не только американцам, но и самому Виталику. Впрочем, экс-боксеру об этом просто не сказали.

БОЛЬШЕ САНКЦИЙ

США ратифицировали очередные санкции против России. Фото: REUTERS

Европа и США отреагировали на признание Москвой ДНР и ЛНР. Джозеф Байден подписал указ о преследовании граждан США, которые будут инвестировать в республики Донбасса или сотрудничать с ними (вот прямо вся очередь желающих тут же разбежалась). Запад вел санкции против пяти российских банков, 351 депутата Госдумы, выступавших на заседании Совбеза РФ за признание ЛНР и ДНР (при этом Боррель пояснил журналистам, что Путин в санкционные списки не включен). А автомобильные компании "Роллс-Ройс" и "Бентли" заявили, что они отказываются поставлять в Россию запчасти для своих автомобилей.

Вот это последнее – это уже как-то запредельно жестоко. Не находите?

Но есть еще более жестокое наказание России. О нем в своем аккаунте вечером сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Больше никакого

- шоппинга в Милане

- вечеринок в Сент-Тропе

- бриллиантов в Антверпене", - напугал он россиян невиданной жестокостью.

За что? Как жить? Но за что? А что, уже "фарш невозможно провернуть назад"?

Это глава европейской дипломатии… Лиза "с трассы", оказывается, еще не предел тупости… О чем с ними можно говорить? Бедный Лавров…

АМЕРИКАНСКИЙ СПЕЦНАЗ СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО. И УШЕЛ

По информации CNN, американский армейский спецназ во вторник покинул пределы Украины. В отличие от муссировавших по Киеву слухов, что спецура США примет участие в боях по отражению "российской агрессии" в защиту Украины, в реальности у американских спецназовцев в Незалежной была только одна миссия – эвакуировать посольство США из Киева в Польшу. После чего миссия американских спецназовцев завершилась.

УКРАИНА ХОЧЕТ РАЗОРВАТЬ ДИПОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

Поутру Владимир Зеленский выдал очередную порцию откровений. Так, например, он заверил, что Киев не будет рассматривать просьбу ДНР и ЛНР по отводу украинских войск из подконтрольных Киеву регионов Донбасса.

- Мы с ними не общаемся, - деланно удивился Зеленский. А еще пояснил, что по предложению МИД Украины решил подумать о разрыве дипломатических отношений с Россией. Зеленского тут же поддержал глава МИД Украины Кулеба, который объяснил, что рвать дипотношения с Москвой Украине надо было еще в 2014-м. Но лучше, мол, поздно, чем никогда. И тут же прошло сообщение, что Киев отзывает из Москвы своего временного поверенного в делах Украины (напомним, что уровень дипотношений между Украиной и Россией снижен по сравнению с обычного на уровне послов до временного поверенного). При этом, кулеба не упустил возможности снова попроситься в ЕС: "Лучшее, что может сделать сейчас Европа — это забрать Украину к себе".

Ребята, зачем ограничиваться этими полумерами? Надо еще и на трубе вентили закрутить, чтобы российский газ не отравлял Европу.

РОССИЯ ЭВАКУИРУЕТ ПОСОЛЬСТВО ИЗ КИЕВА

У посольства России в Киеве была устроена очередная акция. Фото: REUTERS

И не только из столицы Украины. МИД России решил эвакуировать весь дипломатический персонал с территории Украины.

- С 2014 г. неоднократным нападениям подвергалось Посольство России в Киеве и Генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу Центра. Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, киевские власти не реагировали на происходящее, - говорится в заявлении МИД РФ, объясняющем это решение.

БОГАТСТВА НЕ СЧИТАНЫ

Если Зеленский внемлет американцам и эвакуируется из Киева или сбежит из Украины, то торговать на рынке сигаретами поштучно явно не будет. Телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ сообщил вчера, что на счетах Зеленского только в банке Dresdner Bank Lateinamerika в Коста-Рике сейчас скопилось более $1.2 млрд. Примечательно, что это все накопилось лишь за последние почти три года (ровно столько Зеленский находится у власти на Украине на посту президента), и эта сумма явно не укладывается в зарплату президента. С таким состоянием он вполне может претендовать на место в списке миллиардеров в журнале "Форбс" и не только в украинской редакции. Так что "бедный Вова" – это будет явно не про него.

ВИШЕНКИ НА ТОРТЕ

И, в заключение, несколько сообщений о важных событиях одной строкой.

Путин фактически выдвинул Украине ультиматум с перечнем требований, среди которых присутствует и отказ от вступления в НАТО.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ разрешил по запросу президента использовать войска России за рубежом.

И – вишенка на тортике. С 22 февраля 2022 года Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР.

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