Летим в лето: пять поводов отправиться в Египет с детьми

Шарм-Эль-Шейх теперь абсолютно закрытый город в прямом смысле слова - он обнесен стеной, отделяющей его от пустыни и других регионов Египта ФОТО: Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

ПРОСТО И БЕЗОПАСНО

Попасть куда-либо в условиях пандемии совсем не просто. Но с Египтом дело обстоит иначе. Даже если у вас по каким-то причинам не сделала прививки от коронавируса, то достаточно предъявить в аэропорту отрицательный ПЦР-тест (не забудьте получить копию на английском языке и поставить печать в лаборатории - распечатка на принтере не подойдет, как справка на экране смартфона).

Никакого карантина и изоляции не будет. вы сразу сможете начать отдыхать. Вообще, местные в Египте говорят, что коронавируса у них нет, но весь обслуживающий персонал в масках - закон соблюдают.

В аэропорту Шарм-Эль-Шейха вас и при въезде и при вылете из страны досмотрят минимум три раза. Да, это занимает довольно много времени, но все - исключительно в целях безопасности.

Местные в Египте говорят, что коронавируса у них нет, но весь обслуживающий персонал в масках ФОТО: Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

Кроме того, Шарм-Эль-Шейх теперь абсолютно закрытый город в прямом смысле слова - он обнесен стеной, отделяющей его от пустыни и других регионов Египта. И доступ сюда имеют только туристы и те, кто работает в курортном городе.

ТЕПЛО И КОМФОРТНО

Даже зимой, когда температура днем не превышает +20…+22 градусов, на Красном море хорошо. Потому что все время светит солнце! В марте же будет теплее, +24…+25. Но все ещё без изнуряющей жары. А вечерняя прохлада после дневного зноя даже плюс.

Даже зимой, когда температура днем не превышает +20…+22 градусов, на Красном море хорошо ФОТО: Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

Воздух пропитан морем, а от ветра всегда можно укрыться, накинув плотный палантин. Но и куртка по вечерам не будет лишней, особенно для детей.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Фразу “Отдых с детьми” многие родители воспринимают как издевку. Какой отдых может быть, когда нужно накормить, выгулять и “отдохнуть” некоторое число маленьких личностей, у которых на все свое мнение и свои требования? Но в Египте это и правда будет отдых, причем не только для детей, но и для родителей.

Для отпуска с малышами, которым еще не нужны острые впечатления от аквапарка, а нужен песчаный пляж и плавный вход, идеально подойдет отель City Sharm, работающий в формате Smart от TUI.

В Египте будет отдых, причем не только для детей, но и для родителей ФОТО: Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

Тихая спокойная бухта, которую ветра обходят стороной, невероятные пейзажи и солнце, уходящее в море, качели на пляже, детский бассейн, безопасные даже для самых мапеьектз детей водные горки, ухоженная территория, детская зона в ресторане и клуб Tui Тукан с русскоговорящими аниматорами. Здесь дети могут проводить 6 дней в неделю. А на седьмой вполне можно отправиться на экскурсию в пустыню или даже в Каир или Луксор.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОСТАРШЕ

А если отпрыски уже не совсем малыши, а вот-вот пойдут в школу или учатся в младших классах? одним песчаным пляжем не отделаешься? Для тех, кто хочет вывезти детей на море без ущерба для собственной нервной системы, в TUI разработали формат отдыха Family - довольны будут все участники процесса.

В Египте данный формат представлен в отелях Rixos Premium Seagate и Seagate Aqua 5*. Причем купив тур в один из них, можно пользоваться услугами сразу трех отелей Rixos.

Отпускников ждет самый большой в стране аквапарк и бассейны с подогревом. Детский клуб TUI Тукан работает семь дней в неделю с утра и до позднего вечера. Анимация целый день: квесты и мастер-классы, игры и поиски сокровищ, творчество и дискотеки. Увести отсюда ребенка будет проблематично - мало кто захочет променять аеселье на пляж.

Для отпуска с малышами, которым еще не нужны острые впечатления от аквапарка, а нужен песчаный пляж и плавный вход ФОТО: Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

Кстати, подросткам тоже найдется, чем заняться. Для них оборудовано отдельное пространство в Детском клубе - с видеоприставками. А аниматоры будут учить их снимать видео для тикток и вести блоги. Девочек наверняка удастся заманить на мастер-класс по танцам или йоге.

Родители в это время смогут позагорать у бассейна или поплавать в Красном море с маской - достаточно пройти или проехать на багги километр вглубь моря по понтону, теряющемуся где-то за линией горизонта.

Полезная штука - адаптированное под наши вкусы меню в ресторане. Это значит, что если дети наотрез отказываются есть незнакомые блюда, то всегда можно будет накормить их привычным борщом, куриной лапшой, оладьями и блинчиками, как у бабушки. А на завтрак - овсяная или рисовая каша. Ну и без наггетсов с пиццей, конечно, не обойдется.

На шведском столе работают официанты в перчатках, никто кроме них с едой не соприкасается. А все столовые приборы подаются запечатанными.

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Если вы решили отправиться отдыхать с подростками, которым уже больше 16, обратите внимание на отели только для взрослых. Помимо Rixos Sharm El Sheikh, это также маленький уютный отель Tropitel Waves, работающий в формате Activ от TUI.. Большие уютные номера, два бассейна, один из которых волновой, водные горки, импортный алкоголь (только для родителей, разумеется) и вечерние шоу-программы. А для разнообразия - прогулка по Старому городу или клубы в районе Наама бей.

вечерняя прохлада после дневного зноя даже плюс ФОТО: Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

Поездка в Египет зимой или ранней весной - это отличный способ перезагрузиться, напитаться солнцем и набраться сил перед рывком в лето. И да, конечно обратно в реальный мир возвращаться не захочется, но это лишь повод заранее подумать о следующем отпуске.