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Политика23 февраля 2022 5:16

У Зеленского обнаружили миллиард долларов и виллу в Майами

Расследователи нашли колоссальные активы, принадлежащие президенту нищей Украины
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Расследователи нашли колоссальные активы, принадлежащие президенту нищей Украины

Расследователи нашли колоссальные активы, принадлежащие президенту нищей Украины

Фото: REUTERS

Телеграм-канал «Незыгарь», в котором часто публикуется сенсационная информация, опубликовал сведения о материальном положении президента Украины Владимира Зеленского, неустанно выпрашивающего у своих западных партнеров разного рода материальную помощь.

Как оказалось, Зеленский и сам в состоянии помочь простым украинцам и пополнить бюджет Незалежней. Если, например, переведет в госказну 1,2 миллиарда долларов.

Именно такая сумма лежит на счете Зеленского в коста-риканском отделении Dresdner Bank Lateinamerika. А накопилась она, как удалось выяснить, посредством траншей, ежемесячно поступающих на счет президента Украины от трех «благотворителей»: суммы от 12 до 35 миллионов долларов раз в месяц переводят ему украинские олигархи Ринат Ахметов (из First Union Bank), Виктор Пинчук (со счета в Deutsche bank) и, конечно же, Игорь Коломойский (он предпочитает отправлять переводы из женевского Banque Nationale de Paris).

Расследователям удалось ознакомиться не только с графиком и объемом поступлений денежных средств на счете Зеленского в Коста-Рике, но и с некоторыми тратами украинского президента. Так 34 миллиона долларов были переведены с его счета в США, на приобретение виллы в Майами. Какие-то 80 тысяч «зеленых» получил британский ювелирный дом Graff, что на фоне трат на недвижимость выглядит несколько скромно.

В том же банке приличная сумма есть и у главы аппарата Зеленского Андрея Ермака, остаток на его счету составляет сейчас 56 миллионов долларов. Немалые суммы хранит там же и бывший украинский премьер Яценюк.

Также выяснилось, что в том же банке держала миллионные суммы Светлана Тихановская. Из почти 5 миллионов долларов, в декабре позапрошлого года четыре с половиной миллиона она перевела из Коста-Рики в другой банк, расположенный в британской столице.

Расследователи теперь намерены попытаться пролить свет над причастностью к этим трансакциям правительств западных государств, в последние годы особенно тщательно контролирующих даже копеечные денежные переводы.

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