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В мире23 февраля 2022 5:21

Королева Елизавета II озаботилась запахом, исходящим от собак

Ее Величество запустило в производство одеколон для четвероногих питомцев
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Наносить жидкость, согласно инструкции, нужно на чисто вымытую шерсть животного.

Наносить жидкость, согласно инструкции, нужно на чисто вымытую шерсть животного.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одеколон для собак под названием The Happy Hounds Dog Cologne от британской королевской мануфактуры вскоре появится в широкой продаже.

Пока же его можно приобрести лишь в сувенирной лавке в резиденции британских монархов Сандрингем, в Норфолке.

Стоимость одного флакона, который придаст животным запах «прогулок по побережью» составит примерно $13,5 (немногим более 1 тысячи рублей).

Согласно описанию, в парфюме присутствуют нотки цитруса и бергамота – именно так, по мнению королевы Великобритании, пахнет морской ветер.

Наносить жидкость, согласно инструкции, нужно на чисто вымытую шерсть животного.

Елизавета II известна своей любовью к собакам. За 70 правления, а недавно она отметила платиновой юбилей коронации, королева была хозяйкой огромного количества четвероногих питомцев – всего их насчитывается порядка 30.

Интересный факт: большинство королевских собак – потомки самой первой корги, которую будущей королеве подарил ее отец Георг VI, когда Елизавете было 7 лет.

Помимо прочего, королева считается заводчицей новой породы собак – дорги, возникшей в результате любви между королевской корги и таксой, принадлежавшей сестре Елизаветы II, принцессе Маргарет.

В 2015 году королева Британии заявила, что отныне больше не будет разводить собак, поскольку не уверена, что о них достаточным образом позаботятся, когда ее не станет.

Ранее появилась информация, что Елизавета II запустила в продажу линейку кетчупов, идеально подходящих к любым блюдам.

КАРТИНА ДНЯЕлизавета II: досье KP.RU