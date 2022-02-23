Сильнейшая разведка мира не верит американцам по поводу «российской агрессии»

По словам главы внешнеполитического ведомства Израиля Яира Лапида, оценка ситуации на российско-украинской границе израильских спецслужб не совпадает с выводами, сделанными американским разведсообществом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам главы внешнеполитического ведомства Израиля Яира Лапида, оценка ситуации на российско-украинской границе израильских спецслужб не совпадает с выводами, сделанными американским разведсообществом.

– Оценка ситуации израильской разведки разнится с оценками США, – заявил министр в интервью телеканалу «Кешет».

По мнению Лапида, в Израиле вторжение России на Украину считают менее вероятным сценарием развития событий.

В то же время политик подчеркнул, что власти Израиля на всякий случай выработали план эвакуации с Украины через соседние страны соотечественников и лиц еврейской национальности, желающих репатриироваться, в случае эскалации конфликта на востоке страны.

Также Лапид заявил, что в данной ситуации Израиль находится в более сложном, чем США, положении, поскольку и в России, и на Украине имеются обширные еврейские общины.

Что же касается возможного введения санкций против России, то тут израильскому правительству придется думать, и пока, как отметил министр, говорить об этом рано.