Южный фронт ДНР в огне: После признания республик Донбасса украинские военные вымещают злобу

День защитника Отечества, отмененный на Украине еще при Порошенко, ВСУ традиционно «отмечают» массированными ударами по позициям Народной милиции. Фото: Александр КОЦ

Давно замечено, у украинских артиллеристов какая-то нездоровая фиксация к праздникам, будь то церковные или светские даты. Помню первые жертвы в Донбассе на Пасху в 2014 году, «кровавую Троицу», бои на Первомай… День защитника Отечества, отмененный на Украине еще при Порошенко, ВСУ традиционно «отмечают» массированными ударами по позициям Народной милиции. В ночь перед праздником я заехал на один из самых проблемных участков южного фронта под поселком Коминтерново.

В ночь перед праздником я заехал на один из самых проблемных участков южного фронта под поселком Коминтерново. Фото: Александр КОЦ

"Главное – дети. Детей защищать"

- Мужчины, поздравляю вас с нашим праздником, с Днем защитника Отечества! – чеканит в трубку полевого телефона молодой офицер. - Желаю вам, мужики, счастья, мирного неба над головой, победы нам. Спасибо, что вы есть с нами, что служите столько лет, выполняете все самые сложные задачи, вы самая лучшая батарея!

Замкомвзвода, 27-летний Ростислав с позывным «Миф» родом из Херсона. Когда началась война, он собрал сумку с вещами, выехал на территорию России и с нее заехал в Донбасс. С прошлыми друзьями теперь связь разорвана. Родители переехали в Россию.

После того, как канонада немного стихает, решаем с Богданом и Ростиславом проехать в Коминтерново. Фото: Александр КОЦ

- Как они относятся к тому, что ты пошел на войну?

- Любая мать переживает за своих детей. Но я думаю, она меня понимает, зачем я сюда поехал.

- А зачем? Какая твоя мотивация?

- Защищать людей здесь, защищать народ. Мирных жителей. Главное – дети, наверное. Детей защищать. Они не виноваты в этом. А противник ведет хаотичные обстрелы населенных пунктов, здесь Коминтерново, Саханка. Если брать севернее – Октябрь, Сосновское. В основном это беспорядочный огонь. По мирным жителям. По нам пытаются открывать огонь. Из тяжелой артиллерии начинают со 120 минометов, заканчивают 152мм.

Фото: Александр КОЦ

Мы сидим в штабе глубоко под землей. Снаружи гулко ухает, иногда ощущается дрожь земли под ногами. По полевому телефону поступают доклады с позиций, которые подвергаются обстрелу.

- РПГ – две штуки. Мина «сто двадцатая» пять штук, АГС – шесть гранат, - записывает боец.

- После признания Путиным независимости республик они как с цепи сорвались, вымещают свою злобу, - отмечает боец по имени Богдан с прозрачными, как озеро Рица глазами.

Фото: Александр КОЦ

Богдан родился в Донецке, после 8 класса переехал в Ростовскую область Отслужил в 33 Майкопской бригаде, которая сейчас стоит на месте печально известной 131 бригады, погибшей в Грозном.

- Что о противнике можешь рассказать?

- Ну, ведут себя неадекватно. Мне кажется, что у них беспорядочный огонь от этого безумия уже. От безвыходности. От понимания, наверное, того, что они ничего не могут уже сделать. И просто беспорядочно ведут огонь.

- 23 февраля как отмечать будешь?

- Как и все здесь, как всегда. С ребятами со своими. На линии боевого соприкосновения.

- Да нет времени отмечать, - смеется гвардии старший лейтенант Евгений Дикий.

К западу от него населенных пунктов, подконтрольных ДНР больше нет. Фото: Александр КОЦ

На вид ему не больше 20, а он уже командует ротой и даже удостоен звания Герой ДНР. Только скромничает, не признается – за что.

- Это, вообще, засекреченная информация. Разглашать не стоит. Ну, там не только я заслужил, там есть и посмертно награжденные Звездой Героя. Но все было не зря, раз нас признали.

- Праздновали?

- Я прозвонил по позициям, поздравил всех своих бойцов. Они рады. Правда, они сейчас редко вылезают с позиций. Отметить пока у них не выходит.

После того, как канонада немного стихает, решаем с Богданом и Ростиславом проехать в Коминтерново. К западу от него населенных пунктов, подконтрольных ДНР больше нет.

Прыгаем в «таблетку» и трясемся по фронтовым дорогам.

Я был в Коминтерново три года назад, и уже тогда на поселок было жалко смотреть. Потрепанный войной он из всех сил продолжал пытаться цепляться за нормальную жизнь. Фото: Александр КОЦ

- А вот тут у нас КаМАЗ заптурили (от аббревиатуры ПТУР – противотанковая управляемая ракета – Авт.), - к месту вспоминает Богдан. - Им видно наши позиции. Там подразделение «Медведи» Правого сектора. Они ПТУРыпуляют и в гражданские, и в КаМАЗы, им по барабану. Стреляют.

"Восемь лет они мучают нас"

Я был в Коминтерново три года назад, и уже тогда на поселок было жалко смотреть. Потрепанный войной он из всех сил продолжал пытаться цепляться за нормальную жизнь. Работали два магазина, по улицам еще бегали редкие дети, во дворах лаяли собаки, жители охотно общались, рассказывая о своей прифронтовой доле.

Сегодня Коминтерново выглядит так, словно из него высосали душу. Старики, которых едва ли наберется с десяток, выходят за калитку, смотрят на когда-то живую улицу, вздыхают и возвращаются домой. С журналистами они больше говорить не хотят – смысла не видят. К лучшему их жизнь от этого не меняется, а к худшему может запросто. В конце концов и родственники там, за линией разграничения, как бы чего не вышла.

Иду вдоль разбитых домов, по поселку словно прокатилась гигантская взрывная волна, не пощадившая ни жилья, ни пасеки, ни сараи, ни гаражи. У одной из хибар собирает с земли шифер пожилая женщина. Крышу бабе Зине побило ей уже в третий раз.

- Только недавно мне накрыли крышу, так хорошо было, я радовалась. А теперь что?

Сегодня ночью, днем, утром «гепало» так, что я в подвал залезла. Так надоело все! Я коронавирусом болела, лежала в этом самом, в Донецке, лучше бы я сдохла! И не слышала, и не видела ничего, как восемь лет они мучают нас тут.

Фото: Александр КОЦ

- Ладно, бабуль, может, получше сейчас будет.

- Когда?

- Может, война закончится.

- Когда? Я уже восемь лет слышу! В этом году закончится, в этом году, восемь лет. Я уже никому не верю. Пока клоун будет президентом, война будет. Кто его только выбрал… Он же сидит и ждет, что ему на блюдечке мир. Его уже, дурачка, никуда и не приглашают. А мы страдаем. Вот разбили крышу тогда, я 38 тысяч заплатила, чтобы крышу мне сделали, а теперь опять.

- А родственники есть?

- Родственники в Мариуполе. Я хотела уехать. А чем уехать? Они заблокировали, все двери закрыли и бьют нас, как собак. Не выедешь. Сумку взяла, крутилась-крутилась и на место пришла. Куда я поеду? Там, в Донецке, один мужчина возит в Мариуполь. Я звоню ему: «Сережа, забери меня». – «Заберу во вторник». В понедельник звоним, а он говорит: «Вы знаете, не выпускают нас никуда. Я могу вас до блокпоста довезти, а там пешком». А что, я дойду от блокпоста в Мариуполь пешком? Ну, вот я и сижу тут.

- А эвакуироваться не хотите?

- Что, я поеду в Ростов? А что я там буду делать, бомжевать? Кто меня там ждет? Я и того Ростова не знаю, в какой он стороне. Вот и сижу здесь.

Замкомандира батальона, который сопровождал нас, пообещал, что сегодня же пришлет рукастых людей, чтобы залатать крышу бабе Зине.

Вернувшись в штаб, я поинтересовался, сколько всего было за эту ночь выпущено по позициям вокруг Коминтерново. Выяснилось, что почти двести 82 и 120-мм мин, по полсотни снарядов 122 и 152 калибра, сотни гранат от АГС-17, десятки зарядов СПГ и РПГ. Тактической пользы эти удары не приносят, но, видимо, позволяют выместить злобу. Только страдают от нее, по большей части, мирные жители.

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