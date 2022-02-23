Блог в помощь! Активность в социальных сетях поможет вам пережить пандемию

В пандемию соцсети становятся источником психологической помощи Фото: Shutterstock

В эпоху коронавирусных ограничений круг общения у многих людей сужается до числа подписчиков в соцсетях. И мы волей-неволей погружаемся в виртуальную жизнь. Поделиться состоянием после прививки в блоге или сделать селфи на больничной койке, - что это, чрезмерное откровение или способ психологической помощи самому себе? Бесконечные фотографии себя в Инстаграм и видео в Тик-Токе, - это самолюбование или творчество и развитие?

О том, как комфортно жить в виртуальности и в реальности одновременно и зачем нам блоги, «Комсомолке» рассказал Никита Кочетков, кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ.

ПОСТАВИЛ ЛАЙК - ИЗЛЕЧИЛ ЧЬЮ-ТО ДУШУ

- У каждого человека есть потребность быть личностью, - говорит Никита Кочетков. – Она заключается в том, чтобы оставить след в умах других людей, причем мы стремимся к тому, чтобы таких людей было как можно больше. Это естественная потребность каждого человека наравне с такими потребностями, как, например, еда и сон.

С этой точки зрения, можно сказать, что «повезло» тем, чья профессия связана с помощью другим людям. Например, учителям и врачам реализовать свою потребность проявиться как личность, намного проще, чем, скажем, инженеру. Учителей и врачей знают, о них помнят, они занимают важное положение в жизни многих людей.

- А если ты инженер, а не учитель, как стать видимым для других?

- С появлением интернета и блогов эту базовую потребность быть видимым, заявить миру о себе, быть творческим стало реализовать легче, чем в аналоговую эпоху, - продолжает Никита Кочетков. - Сейчас, чтоб стать известным, достаточно печатать в блоге небольшие заметки или снимать короткие видеоролики.

Люди заботятся о количестве лайков под постом именно потому, что таким образом они утверждаются в собственной значимости.

- Никита Владимирович, за эти годы пандемии нормой стало писать в соцсетях очень личные вещи о своем здоровье, это как-то помогает человеку психологически?

- Привлечение к себе внимания в результате болезни отчасти удовлетворяет потребность «быть личностью», ведь именно так окружающие начинают видеть в пользователе - человека. Плюс к этому, когда с нами происходит что-то плохое, как, например, болезнь, то мы испытываем негативные эмоции, которые начинают задавать тон нашей жизни. Перевод этого «плохого» на язык слов позволяет сделать так, чтобы не мы подчинялись эмоциям, а эмоции подчинялись бы нам. Отчасти на такой закономерности основана одна из психотерапевтических систем.

БЛОГОТЕРАПИЯ - ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ МОРЩИН

- Как психолог, я бы говорил о том, что ведение своего блога может оказывать на человека терапевтический эффект. Скажем, очень большую поддерживающую роль соцсети играют для людей, вышедших на пенсию. Для них блоги - пространство для самореализации, ведь потребность «быть личностью» не заканчивается для человека никогда, - продолжает Никита Кочетков.

Невероятно полезными соцсети могут стать для маломобильных людей, которые не часто могут выходить на улицу.

- Написать во Вконтакте, снять ролик в Тик-Токе, выложить фотографию в Инстаграм, - это уже способ установить связь с миром для людей с ограниченными возможностями, - считает психолог.

Соцсети для современных детей и подростков – это жизнь даже не в виртуальной реальности, это жизнь в нормальной для них реальности.

В современном мире невозможно провести четкую грань между жизнью в реальности – и в виртуальности. Мы живем параллельно и в интернете, и в реальной жизни. Ведем активную переписку по почте и в соцсетях, у нас невероятно большой объем общения, пусть не физического (лицом к лицу), а через мессенджеры и даже видеосвязь.

- Для поколения детей, которые растут с телефоном в руках, уже нет такого четкого деления на виртуальную и физическую реальность, как это было, скажем, для людей, родившихся не в эпоху интернета. Норма меняется и совсем скоро мир будет другим, - говорит психолог Никита Кочетков.

НЕТ СМЫСЛА СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Если раньше, во времена «аналоговых людей», социализация проходила в школе, в институте, на работе, то теперь принято говорить про цифровую социализацию, когда не менее важным, чем школа и институт, для человека становится вхождение в цифровую среду, в которой он живет.

- Для многих современных школьников не так важно то, какое место они занимают в классе. Их больше интересует насколько они успешны в интернет-пространстве. Если современный подросток ведет блог в Инстаграме, то для него действительно важно быть успешным и известным в этой сфере жизни. При этом сама школа и успех среди одноклассников могут отходить на второе место, как менее важные. Зачем учиться в школе? Чтобы уметь ЕГЭ сдавать? Не понятно. Зато в случае с соцсетями жизнь и критерии развития в этой сфере для многих детей – понятные и прозрачные, - говорит эксперт.

Это делает виртуальную реальность более привлекательной и доходит до того, что жизнь плавно и логично перетекает в интернет-пространство.

- Я не вижу в этом ничего страшного. То, что наша деятельность постепенно перемещается с реального пространства в виртуальное – это уже реальность нашей жизни. Это предмет для исследования, для поиска себя, но не для того, чтобы этому процессу сопротивляться, – заключает Никита Кочетков.

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