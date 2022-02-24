Чем НКО отличаются от коммерческих организаций, и как волонтерам не нарушить закон

Передача "Доброволец" транслируется на радио "Комсомольская правда"

Чем отличаются некоммерческие организации от коммерческих, и как правильно все узаконить? Часто сами волонтеры, желающие объединится, ищут ответы на эти вопросы у юристов.

Чтобы узнать узнать позицию обеих сторон, в студию радио "Комсомольская правда" пригласили юриста «Правовой команды» Антона Семёнова и PR-директора фонда "Второе дыхание" Ирину Козловских. Они стали гостями еженедельной передачи "Доброволец".

- Главное отличие НКО от коммерческих организаций - это то, как прибыль от деятельности расходуется, - объясняет Антон Семенов. - НКО должна направить все на основную деятельность - высадку лесов или помощь детям, например. А коммерческая организация распределяет доход между акционерами и учредителями.

По словам юриста, радует то, что с каждым годом население России становится все более подкованным в законодательном плане, и поэтому люди обращаются за юридической помощью уже с конкретными, точечными вопросами, а не общими.

Стоит отметить, что консультациями пользуются не только рядовые сотрудники НКО, но и руководители, и даже сами юристы организаций. Вопросы возникают, в основном, потому, что в законодательстве страны нет определения приносящей доход деятельности. Есть лишь те положения, которые связаны с ними. А ведь именно это понятие определяет основное отличие коммерческой организации от некоммерческой.

Например, если речь идет о научном учреждении в качестве НКО, то его сотрудники могут проводить исследования за плату, но не в праве сдавать помещения, поскольку это не соответствует той цели, ради которой организация была создана.

- Обычно наказание - это предписание со стороны Минюста о необходимости внести изменение в устав. Для налоговой же важно, чтобы с поступлений были уплачены налоги, - уточнил юрист.

В случае с фондом "Второе дыхание" присутствует как доходная деятельность, так и некоммерческая. Организация является крупнейшей в России по сбору и распределению одежды среди нуждающихся.

- Что-то реализуется в благотворительных магазинах. Также мы помогает приютам, где содержатся животные, потому что им тоже нужны подстилки, одежда для волонтеров... К некоммерческой деятельности мы относим благотворительные выдачи, благотворительные мероприятия, программы по обмену опытом и мастер-классы, - поясняет Ирина Козловских.

Что касается деятельности, приносящей доход - это продажа вещей в секонд-хенды, продажа ветоши на переработку, услуги по сбору вещей для корпоративных партнеров, проведение лекций и стажировок. Плюс поступают небольшие проценты от средств, размещенных на депозитах.

- Эта деятельность позволяет нам быть более устойчивыми и не зависеть от грантового финансирования, - подчеркнула Ирина.

А главное, что она не противоречит закону - ведь вся прибыльная деятельность укладывается в изначальную цель создания НКО.