«Он покупал ей латекс и кружево»: Уголовник увез в неизвестном направлении дочь советского дипломата

Дарья - единственный единственный близкий родственник Светланы Алексеевны. Фото предоставлены Леонидом Козаком

Светлана Алексеевна Мойкина – дочь известного советского дипломата Алексея Павлова, который в свое время участвовал в Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской международных конференциях, представлял СССР в Комиссии по правам человека ООН, а позже – в ЮНЕСКО.

Светлане Алексеевне 87 лет, но она весьма бодра, ухожена и общительна. Чтобы бороться со «стариковскими» болезнями и не терять вкуса жизни, она частенько ходила на танцевальные вечера в парк, так появлялись новые знакомства, да и для здоровья полезно.

Светлана Алексеевна – дочь известного советского дипломата Алексея Павлова. Фото предоставлены Леонидом Козаком

НОВЫЙ ЗНАКОМЫЙ

В 2018 году у нее появился новый знакомый – Олег. Когда она рассказала о друге своей внучке Дарье Ляминой (она – единственный близкий родственник Светланы Алексеевны), та представила себе благообразного старичка.

Каково же было ее удивление, когда Олегом оказался… 46-летний уголовник.

- По нашей информации, Олег Зиновьев был судим за убийство, сопряженное с грабежом, кражей и незаконным оборотом оружия, - рассказал корреспонденту kp.ru адвокат Дарьи Леонид Козак. – Освободился он по УДО в 2008 году и вскоре подался в сетевой маркетинг – это когда старикам продают втридорога ширпотреб. К слову, его бывшие коллеги сейчас являются фигурантами по уголовному делу о мошенничестве.

Более того, выяснилось, что «друг» смог получить от Светланы Алексеевны доверенность на распоряжение ее имуществом – а это квартира, дача, банковские счета и денежные средства.

Олег был судим за убийство, сопряженное с грабежом, кражей и незаконным хранением оружия. Фото предоставлены Леонидом Козаком

ОТКРЫТЫЙ КОНФЛИКТ

Когда Дарья подлетела к бабушке с вопросами в стиле «что происходит?», та начала рассказать про их «с Олежей» любовь: вот, он такой заботливый – кружевное белье да латексные костюмы дарит. В доме, по словам внучки, также появились алкоголь и шоколад, которые Светлане Алексеевне по медицинским показаниям нельзя.

- Попутно из квартиры стал пропадать антиквариат, картины, книги, медали и даже часы, принадлежавшие когда-то Алексею Павлову, а с банковских счетов в разное время снято более 1,5 млн рублей, - говорит Леонид Козак. – По нашей информации, Светлана Алексеевна также могла отдать ему миллион рублей «гробовых», которые она хранила у себя дома в виде налички.

Чтобы спасти хоть что-то, Дарья, у которой также был доступ к счетам бабушки, перевела 1,6 млн рублей туда, куда новый знакомый ее бабушки не дотянется… И получила судебный иск о взыскании неосновательного обогащения. И хотя истцом значится ее бабушка, бумагу по доверенности в суд предположительно принес все тот же Олег Зиновьев.

ПОХИЩЕНИЕ

Поняв, что ситуация выходит из-под контроля, Дарья Телец в прошлом году попыталась через суд признать бабушку недееспособной. Но в рассмотрении иска ей было отказано – мол, не близкий родственник, да и с бабушкой вместе не живет.

- Зато на том заседании, кроме Дарьи, присутствовала ее бабушка, а также представители прокуратуры и соцзащиты, и они своими глазами увидели, в какой манере Зиновьев общается со Светланой Алексеевной в коридоре, - рассказал корреспонденту kp.ru Леонид Козак. – Поэтому после отказа Дарья обратилась за помощью в ОСЗН, и далее уже отдел соцзащиты населения вышел с аналогичным иском в суд.

После этого… Светлана Алексеевна исчезла. В декабре прошлого года Дарья привезла ей продукты, потом улетела в командировку. Они созванивались, и вдруг бабушка перестала отвечать на звонки. Дарья позвонила соседям, те подтвердили, что Светлану Алексеевну давненько не видно. Адвокат Леонид Козак съездил на место, убедился, что квартира пуста, после чего написал заявление в полицию.

Заявления в полицию и Следственный комитет никакого результата не принесли. Фото предоставлены Леонидом Козаком

ПРОСЯТ О ПОМОЩИ

Дарья считает, что ее бабушку специально увезли подальше, чтобы они окончательно потеряли связь между собой. По словам Козака, заявления в полицию и Следственный комитет никакого результата не принесли, поэтому в феврале они обратились в МИД России – в своем письме они просят Сергея Лаврова связаться с главами МВД и СК, чтобы дать ход поискам Светланы Алексеевны.

Редакции kp.ru не удалось получить какие-либо комментарии от Олега Зиновьева – его странички в соцсетях заброшены, номер телефона постоянно занят, а SMS и сообщения в мессенджерах так и остались без ответа.

Интересно, что, не смотря на сведения о том, что он снимал со счетов Светланы Алексеевны крупные суммы денег, со своими долгами мужчина так и не смог рассчитаться: по данным открытых источников, только за коммуналку по месту прописки он задолжал более 200 тысяч рублей, не считая налогов и исполнительских сборов.

Найти какие-либо деньги у Зиновьева приставам не удалось. Удастся ли разыскать его самого, а также Светлану Алексеевну, пока не ясно.

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