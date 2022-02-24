Вячеслав Володин высадил десант в южном тылу США

Председатель Вячеслав Володин хорошо разбирается в строительстве и осматривает знаменитое здание Кубинского Капитолия как знаток архитектуры Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Ещё вчера в полдень он — ведёт историческое заседание Госдумы, где 100% присутствовавших депутатов голосуют за признание ДНР и ЛНР. Вечером того же дня — он уже в самолёте. Ночью — как в романе Сент-Экзюпери про лётчиков-романтиков: 18-часовой бросок через Атлантику с дозаправкой в Северной Африке. И с рассветом — на Острове Свободы.

Любой путешественник, даже статусный, после такого «джетлага» (разница во времени между Гаваной и Москвой — 8 часов) предпочтёт хотя бы денёк отдохнуть, отоспаться. Но только не Вячеслав Володин. У Председателя Государственной Думы — жёсткий график, ни минуты покоя, завтра — следующая страна: Никарагуа.

Однако сегодня — Куба. В 8 утра, едва сойдя с трапа, Володин вместе с делегацией наших депутатов возлагает цветы к Мемориалу советским Воинам-интернационалистам близ Гаваны. Дата обязывает: на календаре — 23 февраля, День Защитника Отечества. Да и место — тоже: 60 лет назад, в Карибский кризис, мы показали американцам, что можем навязать игру с нашими условиями на их поле (до побережья США отсюда — три минуты подлётного времени ракеты средней дальности). Во время тех событий, защищая Кубу, погибло несколько десятков советских воинов…

Вячеслав Володин вместе с группой депутатов (стоят позади) утром 23 февраля воздал дань Мемориалу Советскому Воину-Интернационалисту на Кубе Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

И это до сих пор помнят. В грандиозном здании Капитолия, похожем на Исаакиевский собор, нас встречает Эстебан Ласо — глава Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Кубы:

— Уважаемый друг Вячеслав Володин! Добро пожаловать на нашу Родину. Наш боевой, повстанческий народ всегда встречает вас солидарным объятием, — говорит товарищ Ласо. И, дабы не осталось сомнений, кого это «вас», добавляет: — Мы отдаём вечную честь советскому солдату-интернационалисту!

Рассказывает о достижениях:

— У нас есть три национальных вакцины от коронавируса. 89,1% кубинцев, начиная с двухлетнего возраста, полностью вакцинированы.

Действительно, жители страны, несмотря на южную расслабленность, фанатично следуют предписаниям. Гуляю по Гаване — у всех (вообще у всех!) маски. Хотя попробуй-ка через них подыши при плюс тридцати градусах! Да и медицина здесь с социалистических времён на высоте. Хоть товаров в магазинах мало, но «командная экономика» позволяет сосредоточить скудные ресурсы на нескольких ключевых направлениях — и вот маленькая Куба входит в элитный клуб стран, имеющих собственную вакцину от ковида (о чём, собственно, и сказал Ласо).

После его речи — с ответным словом выступает Володин:

— Без диалога нет доверия, без доверия нет развития. Нам важно с вами работать, чтобы претворить в жизнь решения, о которых договорились наши президенты, — сообщает Председатель.

И напоминает, что в новом созыве Госдумы впервые образован отдельный Комитет по развитию туризма и туристической инфраструктуры. Логично: Куба — остров-курорт, где многие со времён советского контингента до сих пор говорят по-русски. Поэтому в составе делегации — глава этого думского комитета Саганджи Тарбаев. Обещает работать с кубинскими коллегами, дабы сблизить стрелки наших туристических часов.

С серьёзным предложением выступает и Володин:

— Приглашаю кубинскую делегацию участвовать в Парламентской Ассамблее ОДКБ в качестве наблюдателя.

Тут следует пояснить, что ОДКБ — «наш аналог НАТО» из шести постсоветских стран во главе с Россией. Эта организация показала себя во время январских беспорядков в Казахстане, которые прекратились через считанные часы после ввода её миротворцев.

Так что визит Володина в Западное полушарие обретает и геополитическое измерение. Пока одни страны истерично критикуют Москву за признание ДНР и ЛНР, другие — взывают к здравому смыслу:

Социалистическая Куба движется к рыночной экономике. Но потихоньку Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— Мы осуждаем вмешательство во внутренние дела России. Мы осуждаем экспансию НАТО к вашим границам, которая является угрозой вашей национальной безопасности. Россия имеет право защищаться, — подчёркивает глава кубинского парламента в беседе с Володиным.

Так что, как бы кому-то ни хотелось увидеть Россию в «международной изоляции», наша парламентская дипломатия показывает: Гавана — по-прежнему с Москвой. А та — с нею.