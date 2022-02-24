Чем специальная операция в Донбассе отличается от войны

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Военная операция - скоординированные военные действия вооруженных сил (их видов и родов войск) для отражения атак противника или при наступлении - для прорыва его позиций. Военная операция может быть фронтовой, армейской или осуществляемой меньшими силами (дивизии, бригады, полка) для достижения стратегического или оперативно-тактического превосходства.

Специальная операция - комплекс оперативно-розыскных, разведывательных, контрразведывательных, предупредительных мероприятий, силовых и следственных действий, осуществляемых привлекаемыми силами по единому плану при централизованном управлении в одном или нескольких районах с целью предупреждения, пресечения и ликвидации последствий кризисной ситуации.

Примечание: к специальной операции на Донбассе привлечены не только армейские части, но и другие силовые ведомства России (ФСБ, МВД, МЧС).

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