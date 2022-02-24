А где Зеленский?

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Всего за какие-то утренние полчаса 24 февраля весь воинственный пыл украинских националистов, громко объяснявших, как они воевали с российской армией и перемогали ее при каждом боестолкновении, куда-то испарились. Реальное столкновение оказалось совсем не таким, как героические рассказы о славных боевых подвигах по уничтожению "Армат" и обращению в бегство армад бронекавалерийских бурятских дивизий и тысяч спецназовцев ГРУ.

Украина, по сути, впервые столкнулась с реальными боевыми действиями современными силами и средствами. Всего за полчаса командование ВСУ оказалось парализованным из-за утраты системы управления войсками. Как сообщается в лентах Телеграм-канало, уничтожены военные корабли Украины и все боеспособные ВВС. Удары, нанесенные по аэродромам, по предварительной информации, напрочь выключили этот род войск. Если что-то и осталось у Украины, то это вертолеты фронтовой авиации.

Через час после начала спецоперации в интернет вышли Антон Геращенко (тот самый, что замутил сайт "Миротворца") и глава МИД Украины Дмитро Кулеба, находящийся в США. Суть их выступлений сводилась к крику: "Рятуйте! Спасите!" Но все это время президент Украины Владимир Зеленский таинственно молчал.

Можно было подумать, что он уже находится не на территории Украины, но буквально накануне вечером официальный представитель Белого дома Дженифер Псаки сообщила, из Вашингтона, что Зеленский остается в Киеве, откуда продолжит руководить страной на посту президента. Примечательно, что об этом сообщил Вашингтон, а не Киев.

А тут, летят ракеты, работает украинская ПВО (с неизвестным, правда, уровнем эффективности), по сообщениям МВД Украины, украинские военные командные пункты в Киеве и Харькове подверглись ракетным ударам, а президент страны молчит, как рыба об лед. Лишь спустя полтора часа после начала активной фазы операции прошло сообщение, что президент Украины созывает срочное заседание СНБО. Правда, неизвестно, во сколько оно начнется. Зато про повестку заседания гадать не приходится.

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