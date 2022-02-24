Михаил Погребинский из Киева: Проснулся в 5 утра от взрыва. Да, я читал обращение Путина - речь не идет об оккупации Украины

Политолог Михаил Погребинский. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

-... Алло, Михаил Борисович! Извините, что звоню в такую рань.

- Саша, я не могу ничего говорить сейчас. Давай подождем.

- Но мне ничего особенного пока не надо. Вы сейчас где находитесь, Михаил Борисович?

- Ну, я дома, в Киеве.

- Там что-то видно, слышно?

- Пока я слышал только одни звуки взрыва – больше ничего.

- А с какой стороны?

- А черт его знает, с какой стороны. Я ничего не знаю, Саша. Я не верил…

- Во что вы не верили?

- Я не верил в масштабную операцию, не верил в это.

- Украинские СМИ вы уже посмотрели?

- Ну, сейчас смотрю.

- Что там?

- Просто сообщается о том, что там-сям взрывы, там ракеты, там то-се. Вот и все, ничего.

- Комментариев никаких нет?

- Нет, пока я не видел ни одного комментария.

- А обращение Путина успели посмотреть?

- Ну, только изложение. Я не слушал обращение. Так... Есть изложение основных пунктов. И все, чего там.

- Вот у вас ощущение, мысли - какие?

- Какие мысли… Я не знаю, я только думаю о том, что, когда наносится удар, звонят сначала для того, чтобы предупредить, чтобы люди могли уйти. Потому что меня от одной мысли о том, что уже могут быть много жертв, уже может быть, сердце болит (прим. ред. - Минобороны России сообщает, что удары наносятся точечно - только по объектам военной инфраструктуры).

Не хочу будить жену, но надо чего-то принять. Как-то трудно было думать, что мы доживем до этого момента.

Саша, поговорим, когда чуть-чуть прояснится, ладно?

- Тем не менее, ваши ощущения? Потому что вы все-таки Погребинский, и тут Гамов - в такую рань.

- Ощущения – я очень взволнован вот всем, что происходит. И очень надеюсь, что это быстро закончится.

Я думаю, Саша, что так же, как и я, очень многие люди, которые хотели как бы каких-то нормальных отношений с Россией, они точно так же должны быть взволнованы.

Я понимаю, что есть какое-то количество как бы этих самых – сумасшедших людей, которые уже пьют шампанское, но я не отношусь к их числу.

- А за что они могут пить шампанское сейчас?

- Ну, считают, что вот, Путин придет, порядок наведет, и это будет хороший, наш порядок, и так далее.

Ясно, что такие люди есть. И их немало.

Но я очень обеспокоен тем, что можно ожидать там завтра-послезавтра.

- В принципе, вы читали обращение, Путин сказал, что речи не идет об оккупации Украины.

- Да, я читал. Речи не идет об оккупации. Но что происходит я пока не знаю.

- Мы просто не знаем, какие взрывы и где чего. Давайте дождемся.

- Да, но речь идет о ликвидации возможности защищаться. Я так понимаю.

- Я, как всегда, Погребинского записал. Я рад, что на этот раз не было каких-то таких слов, которые я обычно вырезал. Вы видели наши с вами окончательные материалы. Извините ещё раз, что в такую рань. Я никогда еще Погребинскому так рано не звонил.

- Так ясно же, я думаю, многие сейчас не спят. Я проснулся как раз в тот момент, когда только началось, в пять утра. Все, пока...

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