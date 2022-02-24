Волонтер из Донецка Андрей Лысенко: Звонят из Украины в панике - а что нам делать? Я говорю - то, что мы делали восемь лет - в подвалы!

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-... Алло, Андрей! Вы успели уже изучить обстановку?
- Мне уже с Украины звонят.
- Кто звонит, что говорят?
- Паника, полная паника. Слышны взрывы, туда-сюда. Говорят - а что нам делать? Я говорю - а что вам делать? То, что мы восемь лет делали. В подвалы! Почувствуйте теперь то, что чувствуем мы. Теперь вы знаете, что такое война. Теперь война пришла в ваш дом.
- А из каких городов звонят, кто - конкретно?
- Из Киева, из Харькова, из Днепропетровска, из Черкасс.
- Это ваши знакомые, друзья, коллеги?
- Да, у меня жена сейчас в Черкасской области. Она родом оттуда. Там умерла родная сестра, она поехала еще в январе воспитывать детей. Слышно и у них там даже, что-то взрывается, где – никто ничего не знает, не понимает, все в панике.
Бегут уже за продуктами, за солью, за спичками, снимать деньги, запасаться бензином. Паника полная. Они ничего не знают. Не знают, как война работает.
Они спрашивают: чем нам запасаться, где нам пережидать? Я говорю: вам запасаться уже не надо.
- Понятно, с какой стороны взрывы? Что именно взрывают?
- «Калибры» российские прилетают по военным базам. Обстрел только по военным базам. Военные базы и средства ПВО.
- Что-нибудь известно о пострадавших?
- Еще пока ничего неизвестно. О пострадавших даже не слышал...