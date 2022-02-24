В Красногорске пенсионер отдал мошенникам 8,5 млн рублей

Полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных мошенников, обокравших красногорского пенсионера более чем на 8,5 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в полицию Красногорска обратился 62-летний местный житель Сергей К.* Пенсионер сообщил оперативникам, что стал жертвой мошенников и отдал им крупную сумму денег. По словам Сергея, с середины февраля ему стали звонить некие люди, представлявшиеся то службой безопасности банка, то следователями Следственного комитета России. Звонившие убеждали Сергея в том, что мошенники покушаются на его сбережения, а также пытаются оформить кредиты на имя пенсионера.

За несколько дней телефонного внушения, аферисты смогли втереться в доверие к мужчине и убедить его, что дело серьезное и свои деньги нужно спасать. Сергей согласился и собрал все свои сбережения, более 8 млн рублей, в сумку. По легенде лже-банкиров, наличные нужно было передать лично в руки курьерам, якобы из Банка России, которые приедут домой к мужчине.

«В оговоренное время на пороге квартиры потерпевшего 62-летнего Сергея К.* появились несколько мужчин, представившихся курьерами Банка России. Пенсионер отдал им 8 518 500 рублей и даже получил расписку об изъятии денежных средств. Несколько дней спустя мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных мошенников, обокравших красногорского пенсионера более чем на 8,5 млн рублей.

* - имя изменено