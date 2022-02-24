Минобороны России: Украинская армия массово бросает позиции

В Минобороны России сообщают, что по данным разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидает ранее занятые позиции, бросает вооружение.
Фото: REUTERS
В Минобороны России сообщают, что по данным разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидает ранее занятые позиции, бросает вооружение.
- Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются. Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает, - отмечается в сообщении.
В ведомстве также обращают внимание на то, что "высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ".
- Все заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Залужного о якобы потерях российских самолетов и бронетехники, является полным враньем, - подчеркивается в сообщении Минобороны России.
Ранее в военном ведомстве России заявили, что украинские пограничники и военнослужащие "не оказывают сопротивления, а вся военная инфраструктура авиационных баз украинской армии подавлена и выведена из строя".
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