Минобороны России: Украинская армия массово бросает позиции

В Минобороны России сообщают, что по данным разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидает ранее занятые позиции, бросает вооружение. Фото: REUTERS

В Минобороны России сообщают, что по данным разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидает ранее занятые позиции, бросает вооружение.

- Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются. Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает, - отмечается в сообщении.

В ведомстве также обращают внимание на то, что "высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ".

- Все заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Залужного о якобы потерях российских самолетов и бронетехники, является полным враньем, - подчеркивается в сообщении Минобороны России.

Ранее в военном ведомстве России заявили, что украинские пограничники и военнослужащие "не оказывают сопротивления, а вся военная инфраструктура авиационных баз украинской армии подавлена и выведена из строя".

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