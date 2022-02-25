Как организовать идеальный домашний Wi-Fi без головной боли

Наверное, каждому из нас в голову приходила мысль о том, что домашний интернет мог бы работать и лучше. То фильм или онлайн-игра зависнут из-за сбоя, то собеседник теряет вас, потому что во время разговора вы далеко отошли от роутера. По закону подлости, сервис видеосвязи выбрасывает вас из конференции по причине плохого сигнала именно в тот момент, когда подошла ваша очередь выступать. А самое неприятное, когда к вашей сети несанкционированно подключаются непрошенные гости…

Как правило, кардинально решить проблемы не удается, даже если вы вызываете представителя провайдера или пробуете сами купить и настроить роутер, руководствуясь советами на форумах. В чем причина? Возможно дело в небезупречной настройке оборудования или у вас дома есть слепые зоны, куда сигнал не дотягивается. Но чаще всего проблема кроется в неправильном выборе роутера. Однако появилось устройство, которое само в автоматическом режиме решит ваши проблемы со связью. Это новинка от Huawei – беспроводной роутер WiFi Mesh 3, который уже привезли в Россию и сегодня запустили в продажу. Давайте разберем, как он справляется с шестью основными задачами, которые чаще всего становятся причиной головной боли пользователей домашнего Wi-Fi.

1. Стабильное высокоскоростное подключение до 250 гаджетов одновременно

Huawei WiFi Mesh 3 поддерживает двухдиапазонную сеть и стандарт WiFi 6+, что позволяет ему передавать данные со скоростью до 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Суммарно на двух частотах роутер поддерживает скорость передачи данных до 3000 Мбит/с.

Такие характеристики позволяют одновременно подключать к сети большое количество устройств – Huawei WiFi Mesh 3 гарантирует одновременную стабильную работу до 250 гаджетов (от ноутбуков и планшетов до смартфонов и умных колонок).Вы сможете качать практически любой объем данных – видео в высоком качестве и аудиоколлекции будут улетать мгновенно. И пускай ваши дети запускают тяжелые онлайн-игры в то время, как вам надо включить видеотрансляцию,– никто никому не помешает!

Huawei WiFi Mesh 3 доступен в двух комплектациях: с двумя и с тремя модулями, каждый из которых обеспечивает покрытие площади в 200 м2. Если объединить три модуля, можно сформировать сеть с общим радиусом действия в 600 м2.

2. В доме больше нет слепых зон

Вы наверняка замечали, что в географии вашего дома есть белые пятна, где бессмысленно дожидаться сигнала Wi-Fi, хотя в остальной части все работает отлично? Как правило, вай-фай плохо ловится в дальних комнатах или там, где строители установили толстую капитальную стену.

Благодаря технологии Harmony OS Mesh+ новый роутер, состоящий из нескольких модулей, позволяет построить так называемую ячеистую Wi-Fi сеть. Она распределяет сигнал между модулями – точками доступа. Расположив модули Huawei WiFi Mesh 3 в разных уголках дома, вы получаете полное покрытие.

3. Гуляйте по дому без потери качества сигнала

В ячеистой сети, которую создает Huawei WiFi Mesh 3, устройства автоматически подключаются к ближайшей точке доступа. Если вы идете от одного модуля роутера к другому, то задержка переключения между точками благодаря технологии Harmony OS Mesh+ составляет до 50 миллисекунд. Такой бесшовный роуминг гарантирует свободу передвижений по дому без обрывов связи и изменения качества сигнала.

Чтобы предотвратить перегрузку сети Huawei WiFi Mesh 3 при необходимости перенаправляет трафик на разные частотные диапазоны.

4. Адаптивные порты WAN/LAN

Huawei WiFi Mesh 3 имеет три адаптивных гигабитных порта WAN/LAN. Вы можете подключить кабели WAN (внешняя глобальная сеть) и LAN Ethernet (домашняя локальная сеть) к любому из них без опасения перепутать. Переходники больше не нужны.

5. Защита от несанкционированного доступа

Huawei WiFi Mesh 3 обеспечивает безопасность подключённых устройств с помощью технологии Huawei Home Sec™,а также новейшего стандарта аутентификации и шифрования WPA3. Такую сеть гораздо сложнее взломать из-за более надежной системы шифрования паролей и повышенной защиты от попыток злоумышленников хакнуть пароль с помощью перебора стандартных комбинаций.

Умная электроника пресекает попытки сторонних подключений, если они организованы без разрешения владельца и не соответствуют протоколам безопасности.

6. Подключить и настроить сможет даже ребенок

Роутер Huawei WiFi Mesh 3 очень прост в обращении. Необходимо подключить модули к источникам питания, скачать из AppGallery на смартфон приложение AI Life, запустить его и следовать простым советам. Приложение помогает разместить модули роутера так, чтобы избежать слепых зон и сделать покрытие сигнала равномерным.

С приложением AI Life ситуация будет полностью под вашим контролем. Приложение показывает, какие устройства подключены к сети – владелец может отключать нежелательные или неопознанные девайсы. Предусмотрена функция родительского контроля – вы можете установить для детей временной лимит и ограничить доступ к нежелательному контенту.

Подключиться к сети проще простого: модули Huawei WiFi Mesh 3 оснащены беспроводной технологией NFC, и пользователи могут войти в сеть одним касанием, просто приложив смартфон к роутеру. Вам нет необходимости искать, где у вас записан пароль, достаточно будет одобрить подключение новых пользователей в приложении.

ЦЕНА ВОПРОСА

Huawei WiFi Mesh 3 в белом корпусе можно купить в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнёрах с 25 февраля.

Комплектация с двумя модулями обойдется в 14 990 рублей, с тремя – в 19 990 рублей.