Зеленский допрыгался: что сейчас говорят украинцы о своем президенте

Допрыгался, что тут скажешь Фото: REUTERS

С интернетом на Украине сегодня не важно. Да и мобильная связь периодически «падает». Люди, простые украинцы, без остановки звонят друг-другу. Звонят в другие страны, родным и близким. И, конечно же, помимо всего прочего обсуждают и своего президента Зеленского.

- Допрыгался, что тут скажешь, - вздыхает в трубку Марина из Харькова. - В отставку его надо срочно. Толку никакого. Мне кажется, он первый работал на то, чтобы Украина не осталась независимой. Все как-будто назло делал. И Россию дразнил, и с Донбассом не разобрался. Жалкий актеришка, отыгравший свою главную роль. С ним все стало только хуже. А реформы эти? У нас же теперь ни больниц толком, ни скорых. Господи, что же будет то? Одна только надежда, что все это спланировано заранее и все будет как будет. Ну невозможно уже было, чтобы оставалось все как было. Теперь все кончится.

В Мариуполе на улицах спокойно. Общественный транспорт ходит. Но в магазинах люди скупили всю воду. Банкоматы опустошили. Все сидят по домам. Ждут.

- Знаете, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. - Философствует Светлана из Одессы. - Ну сколько он мог палкой тыкать, тыкать. Вот и дотыкался. А это его очередное эмоциональное выступление на русском накануне такого вот? Неужели он не знал, что будет? Лучше нас предупредил, чтобы не было шока. Мы, конечно, знали что дело идет к войне с Россией, но чтобы настолько масштабно все произойдет. Страшно.

- Почему он не выполнял эти минские соглашения? Да хоть неделю назад начал бы хотя бы, и то был бы эффект. Довел страну до войны. - Мнение из Винницы.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

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