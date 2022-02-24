Самым ценным ресурсом XXI века будет не нефть, а пресная вода

Небывалая засуха поразила юго-западные штаты США. Не просто засуха, а «мегазасуха», как ее уже называют, не боясь преувеличения. Фото: Shutterstock

Небывалая засуха поразила юго-западные штаты США. Не просто засуха, а «мегазасуха», как ее уже называют, не боясь преувеличения. Прошлый засушливый год превратил эту засуху в самую суровую за последние - только вдумайтесь в это - 1200 лет! И конца этому природному катаклизму, судя по наблюдениям из космоса, ведущимся последнее двадцатилетие, не предвидится. Авторы исследования, опубликованного в американском журнале Nature Climate Change, считают, что многолетняя засуха в Северной Америке связана с глобальным изменением климата. По прогнозам, нынешняя «мегазасуха» может продлится еще как минимум пару лет.

Под угрозой не только благополучие, но и сама жизнь на огромных территориях юго-запада США. Из-за нехватки воды фермеры вынуждены драматически сокращать посевы, увольнять работников. Огромные мегаполисы, такие как Сан-Франциско и Лос-Анджелес, ждут проблемы, у которых пока нет решения. Пожары уничтожают пересушенные жарой леса. Западные штаты мог бы спасти снег в горах, которые, как аккумулятор, накапливают влагу, а потом постепенно отдает его водоемам и рекам. Но снега, из-за изменения климата, становится все меньше, вместо него чаще выпадают дожди, большая часть которых тут же испаряется.

«Мегазасуха» в Америке напомнила всем об одной из главных угроз будущему человечества - нехватке пресной воды. Все внимание сегодня приковано к борьбе с «углеродным следом» и «парниковым эффектом». Смертельного врага видят в CO2, но при этом как-то на второй план отошла спасительница жизни - H2O.

О природной трагедии на юго-западе Соединенных Штатов и ее причинах, о глобальном изменении климата и критической ситуации с запасами пресной воды в России и на планете «Комсомолке» рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Виктор Иванович Данилов-Данильян.

БЕЖЕНЦЫ ОТ ЗАСУХИ

- Виктор Иванович, в документальном фильме «Война за воду», снятом Андреем Кондрашовым шесть лет назад, вы говорите, что «точка невозврата» для решения проблемы снабжения мира водой - 2.030 год. С тех пор что-то изменилось?

- Стало хуже. Чтобы предотвратить глубочайший кризис, за оставшееся время надо принять самые необходимые меры. В противном случае человечество столкнется с катастрофической нехваткой воды. В развивающихся странах крайне мало делают, чтобы решать водную проблему. Развитые страны, к сожалению, недооценивают ее опасность, не ставят перед собой задачу предотвратить гидрокатастрофу в тех регионах, которым она угрожает. А ведь следствием будет массовая эмиграция из неблагополучных стран, масштабы которой превысят ту волну беженцев, которая накрыла Европу несколько лет назад после событий на Ближнем Востоке и Северной Африке.

- Что надо делать, чтобы не подойти к этому опасному рубежу?

- Нужно прежде всего помогать развивающимся странам техникой. Им надо тратить деньги не на вооружения, а на создание водоочистной инфраструктуры, системы экономного потребления воды, очистки бытовых и промышленных стоков. Отдельная тема - борьба с загрязнением в результате сельскохозяйственной деятельности. В мире все больше и больше используют гербициды, пестициды, минеральные удобрения, которые смываются в реки и буквально уничтожают их. В Пакистане, например, великая река Инд в лучшем случае несет в океан лишь 10 процентов своего бывшего стока, остальная вода разбирается. А то, что все-таки попадает в океан, - это уже не вода, но контролем и предотвращением загрязнения этой реки в стране занимаются совершенно недостаточно.

Под угрозой не только благополучие, но и сама жизнь на огромных территориях юго-запада США. Фото: Shutterstock

КАТАСТРОФА КОЛОРАДО

- В своем исследовании о нынешней «мегазасухе» американские ученые говорят, что на 42 % она вызвана антропогенным влиянием на глобальный климат.

- Да, практически половина Соединенных Штатов, а также часть Мексики охвачены этим бедствием. Но «42 %» - очень странная «точность». В нынешних условиях более корректно говорить, например, о 40 % плюс-минус 20. Климат становится все более и более неустойчивым. Его изменчивость как по времени - год на год не приходится, - так и по пространственному признаку усиливается. Никто не может с внушающей доверие вероятностью дать прогноз по любому конкретному месту. Более-менее надежные оценки даются только глобальные.

И обратите внимание: американцы говорят о влиянии на эту засуху только глобальных процессов. Удивительным образом ничего не говорится о том, что первая региональная водная катастрофа была вовсе не у нас на Аральском море, а на реке Колорадо. Вся вода в реке разобрана практически, и этот фактор, наряду с глобальными, без всякого сомнения влияет на нынешнюю ситуацию на юго-западе США.

- Но все-таки в нынешних суровых засухах кто больше виноват - человек или природа?

- Нехватка воды как капитальная проблема определяется прежде всего глобальными климатическими изменениями. Именно они являются причиной роста контрастности климата, роста сухих периодов в засушливых регионах и увеличения осадков в увлажненных. С этим связаны и более продолжительные периоды засушливых лет. Раньше считалось, что засуха бывает, например, в южной части европейской России, раз в три года. Сейчас на Кубани она может длиться 4-5 лет. Все помнят недавнюю жестокую засуху в Крыму, но обильные осадки прошлого года и нынешней зимы почти заполнили все его водохранилища. Мы считаем, что Крым вполне может обходиться собственными водными ресурсами, надо только доразведывать как следует подземные запасы воды, наладить рациональное водопользование, исключить недопустимо высокие потери воды, прежде всего - в водоразводящих сетях.

НАСЛЕДИЕ КАДДАФИ

- То есть какие-то возможности повлиять на ситуацию у нас все же есть…

- Конечно, если развитые страны помогут создавать очистные сооружения в развивающемся мире, будут внедрять там современные технологии водопользования, разумно размещать производства, требующие большого количества воды, то можно было бы избежать жесткого глобального водяного кризиса. Он все равно будет, однако его можно смягчить. Но Запад, как всегда, жадничает.

- Можно вспомнить, что при Каддафи в Ливии нашли большие подземные запасы пресной воды, построили мощные водопроводы, чтобы делиться водой даже с соседями. Но Запад, свергая ливийского «тирана», почему-то разбомбил и всю эту инфраструктуру регионального водоснабжения.

- Да, в Ливии ее называли «великая рукотворная река»… В 90-е годы, когда все очень озаботились экологией, много было разговоров о необходимости трансфера современных технологий, уменьшающих загрязнение земли, воды и атмосферы. Сейчас эти слова исчезли из политического оборота. Но известно, что когда какого-то жизненно важного ресурса катастрофически не хватает, из-за него начинаются войны.

КСТАТИ

Какие реки могут стать полем битвы

В докладе ООН, опубликованном в 2018 году, говорится, что в 2050 году около 6 млрд человек на Земле будут страдать из-за нехватки водных ресурсов. Напомним, что та же ООН ожидает, что к этому времени все население планеты достигнет 9,7 млрд человек. Дефицит пресной воды уже приводил к многочисленным межгосударственным конфликтам, и их число только будет расти.

Среди рек, за воды которых идет давняя ожесточенная борьба между странами, по территории которых они протекают, можно назвать Нил (Египет, Судан, Эфиопия), Тигр и Евфрат (Сирия, Ирак, Турция), Иордан (Израиль, Палестина), Инд (Пакистан, Индия), Ганг (Индия, Бангладеш).

На постсоветском пространстве основные конфликты из-за воды происходили в Центральной Азии. 80% всех запасов пресной воды этого региона владеют Киргизстан и Таджикистан, чьи экономические интересы связаны с использованием гидроэнергетического потенциала трансграничных рек Амударья и Сырдарья. В противоположность им Казахстан, Туркменистан и Узбекистан заинтересованы, прежде всего, в использовании вод этих рек в ирригационном режиме и поэтому негативно относятся к гидроэнергетическим планам соседей.