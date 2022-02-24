«Ситуация совсем не та, что в начале пандемии»: Что сейчас происходит в магазинах и стоит ли закупаться гречкой и туалетной бумагой

Эксперт по продовольственной безопасности рассказал, достаточно ли продуктов в торговых точках и на складах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Нет, еще не началось! Только один с утра тележку макарон и гречки вывез, - с ироничной улыбкой отвечает мне администратор магазинов популярной торговой сети на вопрос, не началась ли продуктовая паника. - Мы общаемся с коллегами из других магазинов, у них тоже все спокойно. Вспоминаю, как было в начале пандемии. Мы даже сами фасовкой занимались, так как у поставщиков рук не хватало. Но полки пустыми не были.

Докладываю обстановку на 24 февраля: в магазине двое покупателей (включая меня), полки ломятся от гречки и консервов, цены те же, на крупы даже скидки хорошие. Есть ли смысл опасаться дефицита и роста цен?

- Абсолютно никакого смысла нет, - отвечает Анатолий Тихонов, заведующий лабораторией экономики и организации сельского хозяйства Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий Российской академии наук. - Ничто не говорит о том, что продукты питания будут с реактивной скоростью подниматься в цене и исчезать с полок. Во-первых, у нас сформированы достаточно большие продовольственные запасы. Во-вторых, серьезного подорожания продуктов питания на фоне обострения внешнеполитической ситуации ждать не стоит. На рост цен действуют совсем другие факторы, которых в настоящее время не наблюдается. В-третьих, мы себя обеспечиваем практически всеми необходимыми продуктами питания. Например, в прошлом году гречки было посеяно достаточно много, урожай был более 920 тысяч тонн. Ежегодно, за редким исключением, Россия собирает урожай в пределах 780-1200 тысяч тонн, и в этом году ожидается неплохой урожай.

Почему мы заговорили именно о гречке? Да потому что это не просто еда, это лакмусовая бумажка.

- Хотя на долю гречневой крупы приходится около 30% в общем производстве всех круп, при этом она почему-то является индикатором социально-панических ожиданий населения, - говорит Анатолий Тихонов.

Да и санкции – существующие и обещанные – по словам эксперта, на нашу продовольственную безопасность напрямую не влияют. Хотя конечно, определенные товары все же могут в некоторых магазинах закончиться из-за ажиотажа. Насколько это временное явление?

- А где вы видите ажиотаж? Во-первых, я его абсолютно не наблюдаю визуально и не прослеживаю по документальным отчетам торговых сетей. У нас что, лес закончился и оборудование для производства туалетной бумаги исчезло, чтобы мчаться ее скупать? – справедливо задается вопросом Анатолий Тихонов.

- Вспомним начало пандемии. Народ сметал все с полок, но магазины оперативно пополняли запасы.

- Нет никаких объективных факторов того, чтобы у нас возник ажиотаж, подобный пандемийому. Он происходил в 2020-м, так как нарушались логистика, цепи поставок, из одного региона тяжело делать доставки в другой. Это не было связано с тем, что у нас неурожай или все остатки на складах в раз исчезли. Мы сейчас не находимся в какой-то военной зоне, в военном режиме. У нас совершенно нормально функционирует экономика. Последствия введенных санкции могут быть болезненны, но совершенно не смертельны.

- После пандемии магазины как-то еще оптимизировали работу? Как вообще устроена система пополнения запасов магазинами в подобных случаях?

- У магазинов есть только те запасы, которые им могут обеспечивать торговые площади. Магазинам невыгодно держать большие запасы. Для чего? У них есть тысячи поставщиков, которые работают как часы, подвозят свою продукцию к определенному часу или по заявке, когда она заканчиваются. У нас есть специальные базы, еще оставшиеся с советских времен. В крайнем случае у нас есть система государственных резервов. У нас есть производители, у них есть складские запасы, которые поставляют в торговые сети. Есть, конечно, и сеть оптово-распределяющих баз. Баланс продовольствия во всех регионах отслеживают местные власти, держит на контроле федеральное правительство. Мы себя совершенно устойчиво чувствуем. И ни у кого из экспертов даже не поднимается вопрос о возникновении каких-то неприятностей. Созданная система обеспечения продовольствия совершенно никак не страдает от внешнеполитических вопросов.

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