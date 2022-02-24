Минобороны: сопротивление оказывают только националисты

Представитель Минобороны уточнил, что подразделения войск Донецкой народной республики, наступая в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулись на глубину до 7 километров. Фото: REUTERS

- В воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25.

Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части, - прокомментировал появившиеся в СМИ кадры официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что в остальном продвижение группировки войск ДНР и ЛНР при поддержке Вооруженных сил России проходят без потерь.

- В настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов.

Военнослужащие украинских вооруженных сил от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции, - сообщил оперативную обстановку Конашенков.

Генерал -майор российской армии подчеркнул, что министр обороны России Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим.

- В распоряжении подчеркнуто, "с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям", - процитировал слова Шойгу Конашенков.

Представитель Минобороны уточнил, что подразделения войск Донецкой народной республики, наступая в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулись на глубину до 7 километров. В ходе боевых действий ей сдались 14 военнослужащих ВСУ.

- После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления, все они будут отпущены к своим семьям, - отметил генерал.

Сложнее обстановка у подразделений Луганской Народной республики в районе населенного пункта Степовое. Из-за ожесточенного сопротивления националистических батальонов, им удалось продвинуться еще на один километр.

- В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также

18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук – М1". Сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2", - перечислил Конашенков.

Представитель Минобороны еще раз подчеркнул, что удары военными средствами не наносятся как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах. Даже по казармам, домам офицерского состава, где могут находиться семьи украинских военнослужащих.

В ЭТО ВРЕМЯ

К общественности обратились члены Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа". Они сделали заявление: "Мы, ветераны Группы "А" КГБ-ФСБ, полностью поддерживаем шаги руководства России по защите ее национальных интересов. В условиях развязанной гибридной войны речь идет фактически о самом существовании нашей цивилизации.

С момента острейшего политического кризиса в 2014 году мы, ветераны «Альфы», неоднократно выступали – в прессе и на телевидении – за единство и целостность Украины в качестве нейтрального, внеблокового государства, дружественного России.

Нейтральный статус Украины позволил бы сохранить ее в тогдашних границах. Однако государственный переворот, осуществленный в Киеве, поставил крест на мирном пути развития страны. Таким образом, происходящие в настоящее время события являются прямым следствием агрессии Запада в отношении Украины, приведшей к свержению законной власти – плохой или хорошей, – но избранной в ходе выборов.На протяжении последующих восьми лет США и НАТО делали все, чтобы в лице Украины создать враждебное по отношению к России государство – анти-Россию. Эскалация враждебной деятельности достигла масштабов, угрожающих самому существованию России. Как это делается, мы хорошо знаем на примерах Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии. Операция России полностью соответствует международному праву. Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со статьей 51-й части 7-й Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону.Целью операции является не только прекращение геноцида на Донбассе, но возвращение Украины в правовое поле, исключающее повторение таких трагедий, какой является Одесская Хатынь.

Мы не говорим о войне, есть четкое военно-политическое определение: "принуждение к миру". В конечном счете, только сам народ Украины, ставший заложником нацистов и радикальных сил, должен решать свою судьбу, и в трудный для него час Россия взяла на себя тяжелую, но вынужденную миссию по избавлению от Зла. Наше дело правое".