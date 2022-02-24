Только война началась не сегодня, а в 2014 году: почему люди неправильно отреагировали на действия Путина

Восемь лет не прекращалась война. Не было никакого затишья Фото: REUTERS

Москва, Донецк и Киев проснулись 24 февраля с новостью о том, что Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

- Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий, - сообщил президент России Владимир Путин.

Все соцсети засыпали сообщениями "началась война", "а как же люди?", "мы не поедем в Сочи", "доллары менять?"

Началась война? Только война началась не сегодня, а в 2014 году. Восемь лет жили и не замечали, как убивали тысячи людей в Донбассе?

Помню, как 26 мая 2014 года Украина объявила, что началась "спецоперация по ликвидации боевиков". Бомбы полетели в донецкий аэропорт, в жилые дома, школы, в храмы, больницы. "Боевиками" оказались мирные люди.

Тысячи людей убиты. Почему молчали, когда самолеты и танки пошли в Донбасс?

Это было где-то далеко. Не верили. Не хотели смотреть новости, где были фото раненных людей, убитых, как хоронят маленьких детей. Тогда говорили: "Давайте не будем обсуждать эти новости, достали".

Слезы и просьбы "остановите войну" не замечали Фото: Алиса ТИТКО

Восемь лет не прекращалась война. Не было никакого затишья. Может быть только в информационном поле. А на реальных полях война шла. Были Минские переговоры, которые ничего не изменили.

Новости о пустых полках в магазинах Донбасса, об очередях на заправках, о спешной эвакуации не удивляли. В таких репортажах не видели людей, не осознавали, как это сложить вещи в две сумки и уехать из дома, как вывозить стариков, детей?

Слезы и просьбы "остановите войну" не замечали.

Наверное, сложно сочувствовать.

Наверное, сложно осознавать масштаб бедствия.

Только война началась не сегодня, а в 2014 году Фото: Алиса ТИТКО

Только когда сам находишься в зоне боевых действий, тогда начинается гул в ушах и паника, через короткое время включается здравый смысл.

Там нет мыслей о том, что запретят поездки в Европу, изменится курс валют и не будет возможности поесть заграничные сыры, шоколад, купить айфон.

В такие часы думаешь только о мире. А Донбасс не знает этого слова уже восемь лет.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

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