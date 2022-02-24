Минобороны: разблокирован канал подачи воды в Крым

Северо-Крымский канал Фото: Анна КИРИЕНКО

- Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым, - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он также заявил, что группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись еще на 6-8 километров в глубину.

- Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации, - отметил генерал-майор.

Представитель Минобороны подчеркнул, что "все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно".

За день в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя удалось вывести 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. По данным официального представителя ведомства с начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" вооруженных сил Украины.

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