«Ошибочные пророчества» Ванги начали сбываться

Конец света Ванга не предсказывала, но Мировой войной пугала.

«Война начнется в ноябре 2010 года и окончится в октябре 2014 года», - об этих словах бабы Ванги известно уже 12 лет. Их обнародовала Витка Петровски, которая помогала болгарской прорицательнице по хозяйству.

По словам помощницы, в августе 1996 года – незадолго до своей смерти – Ванга попросила записывать за ней буквально всё - пусть даже бессвязную речь. Что Витка и делала, записав вскоре пророчество. Скрывала его почти 14 лет - бабушка почему-то велела обнародовать свои слова в начале 2010 года.

Смеяться над Вангой, конечно, не стали. Просто вздохнули с облегчением, когда в указанное ею время в мире не произошло ничего серьезного. Ну, ошиблась бабушка, - решили все. Погорячилась. Такое с пророками бывает.

А теперь впору и вспомнить эти слова. Бывает: пророки ошибаются в датах, но не по сути.

Мистические подозрения усугубляет и то, что с потрясающей точностью сбылось предсказание Ванги о «пяти двойках». Два года назад в эфире Первого канала о нем рассказал некто Сергей Косторный - журналист, назвавший себя близким знакомым болгарской прорицательницы. Якобы, сам слышал в начале 80-х годов прошлого века, как она говорила о том, что грядет «день пяти двоек», в который случится нечто страшное. Что именно, не говорила.

Дело шло к тому, что бабушка опять ошиблась. Ведь дней с пятью «двойками» было много – и в 2020 и в 2021 году. Начавшийся 2022 год стал особенно богат на «двойки» – их в каждом месяце по пять штук.

Иными словами, «двойки» шли своим чередом, а ничего серьезного не случалось. Пока не наступил день 24.02.2022. Считайте «двойки». Ведь их пять? Получается, Ванга не ошиблась.

Удивительно, но среди слов, которые записывала за Вангой Витка Петровски, имеются следующие: «То, что объединялось, - рассыплется на кусочки. Это будет рядом с Россией».

И еще: «брат на брата пойдет…»

Толкователи спорят. Одни полагают, что речь шла о грядущем распаде Евросоюза. Но тех, которые считают, что прорицательница имела в виду Украину, больше.

Ванга верила, что Россию ждет светлое будущее.

Чем, как говорится, сердце успокоится? Хорошо бы , пророчеством, которое в 1979 году услышал от Ванги советский писатель Валентин Сидоров:

«Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым - слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Ей силу Бог дал».

Кстати, в том же 1979 году Ванга говорила: «Сейчас Россия называется Союз, но вернется старая Россия и будет называться так же, как при святом Сергии…». Угадала ведь.