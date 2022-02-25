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Наука25 февраля 2022 19:40

«Ошибочные пророчества» Ванги начали сбываться

Нынешнее обострение мировой напряженности придает предсказаниям легендарной болгарской прорицательницы новый смысл
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Конец света Ванга не предсказывала, но Мировой войной пугала.

Конец света Ванга не предсказывала, но Мировой войной пугала.

«Война начнется в ноябре 2010 года и окончится в октябре 2014 года», - об этих словах бабы Ванги известно уже 12 лет. Их обнародовала Витка Петровски, которая помогала болгарской прорицательнице по хозяйству.

По словам помощницы, в августе 1996 года – незадолго до своей смерти – Ванга попросила записывать за ней буквально всё - пусть даже бессвязную речь. Что Витка и делала, записав вскоре пророчество. Скрывала его почти 14 лет - бабушка почему-то велела обнародовать свои слова в начале 2010 года.

Смеяться над Вангой, конечно, не стали. Просто вздохнули с облегчением, когда в указанное ею время в мире не произошло ничего серьезного. Ну, ошиблась бабушка, - решили все. Погорячилась. Такое с пророками бывает.

А теперь впору и вспомнить эти слова. Бывает: пророки ошибаются в датах, но не по сути.

Мистические подозрения усугубляет и то, что с потрясающей точностью сбылось предсказание Ванги о «пяти двойках». Два года назад в эфире Первого канала о нем рассказал некто Сергей Косторный - журналист, назвавший себя близким знакомым болгарской прорицательницы. Якобы, сам слышал в начале 80-х годов прошлого века, как она говорила о том, что грядет «день пяти двоек», в который случится нечто страшное. Что именно, не говорила.

Дело шло к тому, что бабушка опять ошиблась. Ведь дней с пятью «двойками» было много – и в 2020 и в 2021 году. Начавшийся 2022 год стал особенно богат на «двойки» – их в каждом месяце по пять штук.

Иными словами, «двойки» шли своим чередом, а ничего серьезного не случалось. Пока не наступил день 24.02.2022. Считайте «двойки». Ведь их пять? Получается, Ванга не ошиблась.

Удивительно, но среди слов, которые записывала за Вангой Витка Петровски, имеются следующие: «То, что объединялось, - рассыплется на кусочки. Это будет рядом с Россией».

И еще: «брат на брата пойдет…»

Толкователи спорят. Одни полагают, что речь шла о грядущем распаде Евросоюза. Но тех, которые считают, что прорицательница имела в виду Украину, больше.

Ванга верила, что Россию ждет светлое будущее.

Ванга верила, что Россию ждет светлое будущее.

Чем, как говорится, сердце успокоится? Хорошо бы , пророчеством, которое в 1979 году услышал от Ванги советский писатель Валентин Сидоров:

«Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым - слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Ей силу Бог дал».

Кстати, в том же 1979 году Ванга говорила: «Сейчас Россия называется Союз, но вернется старая Россия и будет называться так же, как при святом Сергии…». Угадала ведь.

Наука: Клуб любознательных