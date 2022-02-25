Путин объяснил Макрону причины операции на Донбассе

Состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в четверг, 24 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить действия нашей армии на Украине.

«Состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации», - сообщили в Кремле.

В пресс-службе российского главы добавили, что «Путин дал исчерпывающие разъяснения причин для проведения специальной военной операции».

Ни о чем конкретном политики не договорились, да в таких обстоятельствах, это, пожалуй, было бы и не возможно. Но главы стран договорились держать связь и дальше.

Звонок Макрона – не первый за сегодня. Днем лидер страны уже успел по телефону пообщаться с премьером Пакистана, президентом Ирана и главой Индии. Всех интересовали детали войны на Донбассе. Путин рассказал о плохом отношении Киева к жителям ЛДНР и буксовавших переговорах.

«В этих обстоятельствах, а также в связи с неприемлемым для России военным освоением США и их союзниками по НАТО территории Украины было принято решение о начале специальной военной операции», - в Кремле пересказали аргументацию нашего президента.