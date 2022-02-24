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Политика24 февраля 2022 20:39

Специальная военная операция России по защите Донбасса. Главные итоги первого дня 24 февраля 2022 года

Мы собрали последние новости о специальной военной операции России по защите Донбасса на 24 февраля
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Комментарии (147)Комментарии (147)(147)
Средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя

Средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя

Фото: REUTERS

КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ БИЛИ СНАЙПЕРСКИ

По данным Минобороны РФ, ходе первого дня спецоперации удары российских Вооруженных сил высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" и другими средствами вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины (штабы, командные пункты, аэродромы, радиолокационные станции, склады боеприпасов и др). Все это значительно подорвало боевой потенциал украинских войск и лишило их возможности централизованного управления частями.

МИФ О НЕПОРАЖАЕМОСТИ "БАЙРАКТАРОВ" РАЗВЕЯН

Украинским ВВС нанесен серьезный урон. В ходе спецоперации сбиты два украинских истребителя Су-27, два штурмовика Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Байрактар ТБ-2».

Вместе с точечными ударами по аэродромам это существенно снизило поддержку украинских войск с воздуха.

ВОДА ДЛЯ КРЫМА

Российские части вышли к городу Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал, подача воды в Крым восстановлена. В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

ОБОРОНА ПРОРВАНА

Группировки Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) прорвали хорошо оборудованную, эшелонированную оборону вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвинулись на 6-8 километров.

ПОТЕРИ

Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России В результате ошибки в технике пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части.

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